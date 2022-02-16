СБУ просят проверить, есть ли у депутата Харьковского облсовета российский паспорт
Источник:фейсбук Татьяны Егоровой-Луценко
Глава Харьковского облсовета обратилась в СБУ по поводу депутата Богдана Малеваного. Она просит проверить, есть ли у ее заместителя российское гражданство.
Об этом Татьяна Егорова-Луценко сообщила на своей странице в фейсбуке. Она также обнародовала копию обращения к начальнику управления Службы безопасности в Харьковской области Роману Дудину.
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Обращение к СБУ
По информации председателя Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко, он получил депутатское обращение от Ирины Фриз. Нардеп отметила, что у местного избранника Богдана Малеваного может быть российский паспорт.
Копия обращения главы Харьковского облсовета к СБУ / Фото из фейсбука Татьяны Егоровой-Луценко
Егорова-Луценко отреагировала на сообщения и обратилась в Службу безопасности Украины. Она попросила проверить информацию о депутате облсовета Богдане Малеваном.
По ее словам, в ноябре 2021 года Малеваного избрали заместителем председателя Харьковского облсовета. Тогда же состоялась спецпроверка, не обнаружившая данных о наличии у него российского гражданства.
Уверена, что в ближайшее время компетентные органы предоставят исчерпывающую информацию,
– отметила Егорова-Луценко.
Российское гражданство
Информацию о возможном двойном гражданстве харьковского депутата обнародовали 14 февраля. Ее предоставили Ирине Фриз избиратели, промониторившие базы данных.
На то, что у Богдана Малеваного есть российский паспорт указали сразу несколько источников. Народный депутат сразу обратился в СБУ по поводу этого факта.
Пока в спецслужбе не прокомментировали этот случай. Сам депутат Харьковского облсовета заявил журналистам, что является гражданином Украины и других паспортов не имеет.
Текст публикации в фейсбуке:
"Об упреках о российском гражданстве моего заместителя.
Подготовила обращение в Службу безопасности Украины. Прошу силовиков проверить эту информацию.
От себя отмечу, что Богдан Рисованный на должность заместителя председателя Харьковского областного совета был назначен в конце ноября прошлого года. Спецпроверку он прошел, данных о наличии российского паспорта не было.
Уверена, что в ближайшее время компетентные органы предоставят исчерпывающую информацию. В своих дальнейших действиях буду руководствоваться только опираясь на факты".