СБУ разоблачила депутата райсовета в Харьковской области, подделывавшего COVID-сертификаты

Депутат районного совета в Харьковской области организовал подделку сертификатов о вакцинации. Изготавливали фейковые документы в Луганской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть по подделке документов о прививках от COVID-19. Депутат-организатор нелегального бизнеса являлся директором "Центра первичной медико-санитарной помощи" в Харьковской области.

По теме В Киеве разоблачили масштабную схему подделки СOVID-сертификатов: причастна экс-замминистра

Подделка COVID-сертификатов

Злоумышленники массово подрабатывали сертификаты о вакцинации и справки об отрицательных ПЦР-тестах. Харьковскому депутату помогали 2 женщины из Луганщины, работавшие в частной компании по трудоустройству за границей.

Фейковые документы предлагали своим клиентам в "пакете" вместе с трудоустройством. За "правдивость" сертификатов отвечал депутат.

Злоумышленники вносили ложную информацию в базу данных eHealth. За услугу брали 2,2 тысяч гривен.

Правонарушители сбывали ложные документы в Харьковской, Луганской, Полтавской и Киевской областях. В месяц горе-бизнесмены зарабатывали более 100 тысяч гривен.

Криминал за фейковые документы

Сотрудники полиции и СБУ зафиксировали 8 случаев продажи поддельных сертификатов вакцинации. В ходе расследования был проведен ряд обысков в офисах Харьковской и Луганщины.



Депутат из Харьковской области организовал сбыт фейковых COVID-сертификатов / Фото СБУ

Правоохранители обнаружили документы и другие доказательства противоправной деятельности группировки. Всем троим планируют объявить подозрение о нарушении санитарных норм и служебном подлоге.

Следственные действия продолжаются. Злоумышленникам грозит штраф или ограничение свободы до 3 лет, а также отстранение от должностей.

Мошенничество в Киеве

Аналогичную группу врачей-мошенников разоблачили в начале января в Киеве. Работники столичной больницы продавали поддельные сертификаты вакцинации и справки об отрицательном ПЦР-тесте за 4 – 6 тысяч гривен.



К мошеннической схеме присоединились работники больницы / Фото Киевской городской прокуратуры

Каждый из 3 фигурантов сделки выполнял свою роль. Один – искал клиентуру, другой вносил данные в электронную систему, а третий – собирал деньги.

Преступников разоблачили правоохранители. Дома у участников схемы было обнаружено 1,8 миллиона гривен.

Актуально – Кабмин сократил действие COVID-сертификата: смотрите видео