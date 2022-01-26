СБУ разоблачила депутата райсовета в Харьковской области, подделывавшего COVID-сертификаты
Источник:СБУ
Депутат районного совета в Харьковской области организовал подделку сертификатов о вакцинации. Изготавливали фейковые документы в Луганской области.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть по подделке документов о прививках от COVID-19. Депутат-организатор нелегального бизнеса являлся директором "Центра первичной медико-санитарной помощи" в Харьковской области.
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Подделка COVID-сертификатов
Злоумышленники массово подрабатывали сертификаты о вакцинации и справки об отрицательных ПЦР-тестах. Харьковскому депутату помогали 2 женщины из Луганщины, работавшие в частной компании по трудоустройству за границей.
Фейковые документы предлагали своим клиентам в "пакете" вместе с трудоустройством. За "правдивость" сертификатов отвечал депутат.Обратите внимание! Злоумышленники вносили ложную информацию в базу данных eHealth. За услугу брали 2,2 тысяч гривен.
Правонарушители сбывали ложные документы в Харьковской, Луганской, Полтавской и Киевской областях. В месяц горе-бизнесмены зарабатывали более 100 тысяч гривен.
Криминал за фейковые документы
Сотрудники полиции и СБУ зафиксировали 8 случаев продажи поддельных сертификатов вакцинации. В ходе расследования был проведен ряд обысков в офисах Харьковской и Луганщины.
Депутат из Харьковской области организовал сбыт фейковых COVID-сертификатов / Фото СБУ
Правоохранители обнаружили документы и другие доказательства противоправной деятельности группировки. Всем троим планируют объявить подозрение о нарушении санитарных норм и служебном подлоге.
Следственные действия продолжаются. Злоумышленникам грозит штраф или ограничение свободы до 3 лет, а также отстранение от должностей.
Мошенничество в Киеве
Аналогичную группу врачей-мошенников разоблачили в начале января в Киеве. Работники столичной больницы продавали поддельные сертификаты вакцинации и справки об отрицательном ПЦР-тесте за 4 – 6 тысяч гривен.
К мошеннической схеме присоединились работники больницы / Фото Киевской городской прокуратуры
Каждый из 3 фигурантов сделки выполнял свою роль. Один – искал клиентуру, другой вносил данные в электронную систему, а третий – собирал деньги.
Преступников разоблачили правоохранители. Дома у участников схемы было обнаружено 1,8 миллиона гривен.
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