Сгорели машины и пострадал храм: Россия 3 сутки подряд активно бьет по Харькову

Россия уже третьи сутки подряд активно бьет по Харькову беспилотниками и держит город в почти непрерывном напряжении. Под ударами снова оказываются жилые районы, дороги, гражданские здания и те места, где в этот момент находятся люди.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, как город пережил эти сутки и какие последствия нанесли последние удары. По ее словам, российская атака снова задела и людей, и городское пространство, а часть разрушений выглядит особенно показательно накануне праздников.

Какие последствия российских ударов в Харькове?

В Харькове третьи сутки подряд не утихают удары беспилотниками, и город живет почти без нормальной передышки между тревогами. Один из самых тяжелых эпизодов произошел днем в Шевченковском районе, где дрон ударил возле оживленного перекрестка рядом с медучреждением, аптекой и парком. На месте выгорели машины, два человека погибли, еще несколько пострадали, часть из них оказалась в тяжелом состоянии.

Это уже фактически третий день, когда враг активно бьет по городу Харькову большим количеством "Шахедов". Значительное количество из них сбивают наши силы противовоздушной обороны, но все равно вот такие случаи у нас есть,

– рассказал Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА.

Погибли два человека: 72-летний мужчина и 29-летняя женщина. Обоих еще успели доставить в больницу, но травмы были слишком тяжелые. Всего пострадали восемь человек, несколько из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Среди тех, кто попал под удар на этой дороге, был отец с двухлетней дочкой – они получили острую реакцию на стресс, но выжили.

За эту неделю по нам применяли и ракеты, и беспилотники, в том числе новые, реактивного типа, которые очень быстрые. И здесь уже не проследишь просто в мониторинговых каналах, что над твоим районом или только летит на твой район, они максимально быстрые,

– рассказала корреспондентка Анна Черненко.

Она также отметила, что это не был единичный удар за сутки. В Немышлянском районе после еще одной атаки произошел пожар, там пострадала женщина.

Важно! Утром 4 апреля российские беспилотники снова атаковали Харьков. В городе зафиксировали падение обломков в Киевском и Немышлянском районах, в Немышлянском районе произошел пожар, а количество пострадавших возросло до трех.

То есть Россия бьет по Харькову волнами, и под удар снова попадают не военные объекты, а дороги, жилые районы и места, где в этот момент просто находятся люди.

В Харькове после удара поврежден храм и памятники архитектуры

Во время ночного удара по центру Харькова дрон попал рядом с неработающим отелем, офисными помещениями и исторической застройкой. Ударной волной выбило окна в памятниках архитектуры, а также пострадал храм, который стоит совсем рядом.

Через неделю Пасха. Это очень символический удар. И на самом деле чудо уберегло сам храм и людей, которые живут рядом. Там обошлось одним пострадавшим охранником,

– рассказала корреспондентка.

Кусок беспилотника буквально завис между храмом и зданием отеля. В самом храме снова выбило окна, повредило крышу и стену. Это уже не первый такой удар по этому зданию, потому что раньше оно тоже подвергалось повреждениям. В то же время самой большой беды на этот раз удалось избежать, хотя сама ночь, по словам священника, была очень тяжелой.

В эту ночь было трудно. Чудо, что попало в соседнее помещение и храм сохранился. Пострадали окна, немного кровля, но все, слава Богу. Главное – все живы, все здоровы,

– сказал священнослужитель храма.

Накануне Пасхи этот удар воспринимается еще острее, потому что под угрозой оказался не просто храм, а место, куда люди идут с молитвой и надеждой.

Россия пытается прикрыть эти удары ложью о ПВО

После ударов по Харькову российская пропаганда снова начала распространять версию, будто часть разрушений вызвала украинская ПВО. Черненко отметила, что это старая схема, которую Москва запускает каждый раз после атак по жилым кварталам и гражданским объектам.

Сплошная ложь. Вы видели обломки этого беспилотника, и эксперты на месте, которые отработали, изъяли обломки БпЛА, которые били по жилому кварталу,

– отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

Она добавила, что под ударом остается не только сам город, но и общины области. В Боровской громаде и на Купянщине после ударов беспилотниками по жилым домам есть погибшие и раненые. Для этих территорий это уже не разовая опасность, а ежедневная борьба за выживание, поэтому местным снова напоминают об эвакуации в более безопасные места.

