Смерть выдающегося скульптора из Харькова: когда и где будут прощаться с Сейфаддином Гурбановым

Выдающийся харьковский скульптор Сейфадин Гурбанов 16 ноября умер в Турции. Вероятной причиной считают осложнения от коронавируса.

Торжественное прощание с художником состоится в субботу, 20 ноября. Сейчас уже известно время и место прощания.

К теме Внезапно скончался известный скульптор из Харькова Гурбанов: фото его работ и биография

Когда начнутся похороны

Сначала будет церемония прощания, которая пройдет в Азербайджанском культурно-информационном центре. Он расположен по адресу улица Шевченко, 160. Каждый желающий может прийти туда в этот день с 10:00 до 12:00.

Впоследствии тело известного скульптора отвезут на городское кладбище №2 напротив парка "Молодежный". Время начала церемонии захоронения – 13 часов.

Что известно о скульпторе

Полное имя художника – Сейфадин Гурбанов Али оглы. Мужчина был уроженцем Азербайджана. Он скончался незадолго после празднования своего 59-летия.

Гурбанов жил в Харькове, учился в местном художественно-промышленном институте, который окончил в 1989 году. Уже в годы независимости он получил звание Заслуженного художника Украины, а в 2010-м вообще стал народным.

Также он являлся доцентом кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств и почетным гражданином Харькова. За свои произведения получал международный орден "Святая София" и награду "Сократ" от британского университета в Оксфорде.