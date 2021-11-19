Смерть выдающегося скульптора из Харькова: когда и где будут прощаться с Сейфаддином Гурбановым
Источник:горсовет Харькова
Выдающийся харьковский скульптор Сейфадин Гурбанов 16 ноября умер в Турции. Вероятной причиной считают осложнения от коронавируса.
Торжественное прощание с художником состоится в субботу, 20 ноября. Сейчас уже известно время и место прощания.
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Когда начнутся похороны
Сначала будет церемония прощания, которая пройдет в Азербайджанском культурно-информационном центре. Он расположен по адресу улица Шевченко, 160. Каждый желающий может прийти туда в этот день с 10:00 до 12:00.
Впоследствии тело известного скульптора отвезут на городское кладбище №2 напротив парка "Молодежный". Время начала церемонии захоронения – 13 часов.
Что известно о скульпторе
Полное имя художника – Сейфадин Гурбанов Али оглы. Мужчина был уроженцем Азербайджана. Он скончался незадолго после празднования своего 59-летия.
Гурбанов жил в Харькове, учился в местном художественно-промышленном институте, который окончил в 1989 году. Уже в годы независимости он получил звание Заслуженного художника Украины, а в 2010-м вообще стал народным.
Также он являлся доцентом кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств и почетным гражданином Харькова. За свои произведения получал международный орден "Святая София" и награду "Сократ" от британского университета в Оксфорде.