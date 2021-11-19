Урочисте прощання з митцем відбудеться в суботу, 20 листопада. Наразі вже відомі час і місце вшанування пам’яті чоловіка.

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Коли почнеться поховання

Спершу буде церемонія прощання, яка проходитиме в Азербайджанському культурно-інформаційному центрі. Він розсташований за адресою вулиця Шевченка, 160. Кожен охочий може прийти туди в цей день із 10:00 до 12:00.

Згодом тіло відомого скульптора відвезуть на міський цвинтар №2, що навпроти парку "Молодіжній". Час початку церемонії поховання – 13 година.

Що відомо про скульптора

Повне ім'я митця – Сейфаддін Гурбанов Алі огли. Чоловік був уродженцем Азербайджану. Він помер незадовго після святкування свого 59-річчя.

Гурбанов жив у Харкові, оскільки вчився у місцевому художньо-промисловому інституті. Він його закінчив у 1989 році. Вже у роки незалежності він отримав звання Заслуженого художника України, а у 2010 взагалі став народним.

Також він був доцентом кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну та мистецтв і почесним громадянином Харкова. За свої твори отримував міжнародний орден "Свята Софія" та нагороду "Сократ" від британського університету в Оксфорді.