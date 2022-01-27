Свыше 1,5 тысяч случаев СOVID-19 в сутки: Харьковщина вернулась в оранжевую зону

Всего сутки Харьковская область находилась в желтой карантинной зоне. 27 января ее снова вернули на оранжевый уровень эпидопасности.

По словам главного санитарного врача Харьковщины Любови Махоты, ежедневно больных коронавирусом становится все больше. Суточный показатель новых пациентов с СOVID-19 составляет более 1,5 тысяч человек.

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Коронавирус в Харьковской области

В течение недели медики фиксировали больше тысячи ковидных пациентов. За 26 и 27 января эти показатели выросли до 1,5 тысяч человек в сутки.

Любовь Махота подчеркнула, что по всем мониторинговым показателям эпидситуация на Харьковщине ухудшается. Кровати в больницах заполнены почти на 32%, а критический показатель составляет 65%.

Динамика уровня госпитализации – 41% при критическом 50%. I уровень госпитализации – 52,5 при критическом 60 на 100 тысяч населения,

– заметила Любовь Махота.

Врач подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в области ухудшается ежедневно. С начала января все индикаторы выросли минимум вдвое.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Оранжевая зона не предусматривает дополнительных ограничений, по сравнению с желтым уровнем эпидопасности. Ее ввели, чтобы обратить внимание на приближение области к критической красной зоне.

За сутки 26 января в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству больных коронавирусом – более 32 тысяч человек. Болезнь унесла жизни 154 человек, выздоровели 5,2 тысячи инфицированных.



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