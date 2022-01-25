По предварительным данным, у работников учреждения диагностировали ОРВИ. Речь идет об Октябрьском райсуде Харькова.
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Какие работники суда заболели
Об этом сообщили на сайте учреждения 25 января. В публикации отметили, что есть инфицированные с разными должностями. Кто именно там заболел:
- консультанты;
- делопроизводители;
- все работники общей и гражданской канцелярии;
- работник криминальной канцелярии;
- руководитель аппарата и заместитель руководителя аппарата суда;
- помощники и секретари судебных заседаний.
Какие осложнения в работе возникли
В суде отметили, что из-за вспышки задерживается работа многих направлений деятельности учреждения. О чем именно говорится:
- Там перестали регистрировать входящую корреспонденцию, а также получать документы – копии судебных решений, исполнительные листы и другие.
- Также в суде пока не проводят ознакомления с судебными делами в канцелярии суда – по делам, которые завершены рассмотрением.
- Не проводят ознакомления с судебными делами секретарей судебного заседания – по делам, находящимся в процессе рассмотрения.
- Учреждение приостановило отправку ответов на обращения и запросы.
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