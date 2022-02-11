Трагедия на курорте под Харьковом: потерпевшая уже 4 недели в коме
Источник:Newsroom
Женщина, которая травмировалась на курорте "Харьковская Швейцария", до сих пор находится в коме. Трагический инцидент произошел еще 16 января.
Детальнее о состоянии женщины рассказала журналистам ее дочь Таисия Величко 11 февраля. Она уточнила, что на момент общения кома матери продолжалась уже 26 дней.
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Там только повесили баннеры
По словам дочери потерпевшей, никто из администрации горнолыжного комплекса даже не попытался связаться с ними. Хотя и предполагали, что причиной трагедии могла стать халатность их работников.
Девушка также рассказала, что после трагедии прокат закрылся. Но несколько дней назад она побывала на территории комплекса и увидела, что прокат тюбингов возобновил работу.
Горку снова открыли, на входе посадили двоих мужчин. Также повесили новые баннеры, но медпункта по-прежнему нет,
– рассказала Таисия.
Она предоставила фото этих новых баннеров. Там администрация указала, что горнолыжный комплекс не возмещает никакого ущерба. Также отметили, что если есть несоблюдение горнолыжниками правил и это привело к травмированию, комплекс также не несет ответственности.
Баннеры, которые там повесили / Фото Newsroom
Коротко об этом трагическом событии
- Женщина получила травму головы, когда перекинулась во время тюбингового катания. После потери сознания его госпитализировали.
- Через день правоохранители начали расследование этого события. Они отметили, что причиной могло быть то, что снежную трассу не расчищали. Однако следствие продолжается, поэтому версия не окончательная.
- Впоследствии потерпевшей провели сложную операцию. Несмотря на успешность, женщина так и не вышла из комы.
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