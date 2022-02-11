Детальніше про стан жінки розповіла журналістам її донька Таїсія Величко 11 лютого. Вона уточнила, що на момент спілкування, кома матері тривала вже 26 день.
До теми Жінка впала в кому після відпочинку: трагедію в "Харківській Швейцарії" почали розслідувати
Там лише повісили банери
За словами доньки потерпілої, ніхто з адміністрації гірськолижного комплексу навіть не спробував зв'язатися з ними. Хоч і припускали, що причиною трагедії могла стати недбалість їхніх працівників.
Дівчина також розповіла, що після трагедії прокат закрився. Але кілька днів тому вона побувала на території комплексу й побачила, що прокат тюбінгів відновив роботу.
Гірку знову відкрили, на вході посадили двох чоловіків. Також повісили нові банери, але медпункту, як і раніше, немає,
– розповіла Таїсія.
Вона надала фото цих нових банерів. Там адміністрація вказала, що гірськолижний комплекс не відшкодовує жодних збитків. Також зауважили, якщо є недотримання гірськолижниками правил і це призвело до травмування, комплекс також не несе відповідальності.
Банери, які там повісили / Фото Newsroom
Коротко про цю трагічну подію
- Жінка отримала травму голови, коли перекинулася під час тюбінгового катання. Після втрати свідомості її госпіталізували.
- Через день правоохоронці почали розслідування цієї події. Вони зазначили, що причиною могло бути те, що снігову трасу не розчищали. Проте слідство ще триває, тому версія не остаточна.
- Згодом потерпілій провели складну операцію. Попри успішність, жінка так і не вийшла з коми.
Важливо – правила безпечного сноубордингу: дивіться відео