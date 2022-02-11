Детальніше про стан жінки розповіла журналістам її донька Таїсія Величко 11 лютого. Вона уточнила, що на момент спілкування, кома матері тривала вже 26 день.

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Там лише повісили банери

За словами доньки потерпілої, ніхто з адміністрації гірськолижного комплексу навіть не спробував зв'язатися з ними. Хоч і припускали, що причиною трагедії могла стати недбалість їхніх працівників.

Дівчина також розповіла, що після трагедії прокат закрився. Але кілька днів тому вона побувала на території комплексу й побачила, що прокат тюбінгів відновив роботу.

Гірку знову відкрили, на вході посадили двох чоловіків. Також повісили нові банери, але медпункту, як і раніше, немає,
– розповіла Таїсія.

Вона надала фото цих нових банерів. Там адміністрація вказала, що гірськолижний комплекс не відшкодовує жодних збитків. Також зауважили, якщо є недотримання гірськолижниками правил і це призвело до травмування, комплекс також не несе відповідальності.

Після трагедії на курорті під Харковом жінка вже 4 тиждень у комі
Банери, які там повісили / Фото Newsroom

Коротко про цю трагічну подію

  • Жінка отримала травму голови, коли перекинулася під час тюбінгового катання. Після втрати свідомості її госпіталізували.
  • Через день правоохоронці почали розслідування цієї події. Вони зазначили, що причиною могло бути те, що снігову трасу не розчищали. Проте слідство ще триває, тому версія не остаточна.
  • Згодом потерпілій провели складну операцію. Попри успішність, жінка так і не вийшла з коми.

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