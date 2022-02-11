Детальніше про стан жінки розповіла журналістам її донька Таїсія Величко 11 лютого. Вона уточнила, що на момент спілкування, кома матері тривала вже 26 день.

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Там лише повісили банери

За словами доньки потерпілої, ніхто з адміністрації гірськолижного комплексу навіть не спробував зв'язатися з ними. Хоч і припускали, що причиною трагедії могла стати недбалість їхніх працівників.

Дівчина також розповіла, що після трагедії прокат закрився. Але кілька днів тому вона побувала на території комплексу й побачила, що прокат тюбінгів відновив роботу.

Гірку знову відкрили, на вході посадили двох чоловіків. Також повісили нові банери, але медпункту, як і раніше, немає,

– розповіла Таїсія.

Вона надала фото цих нових банерів. Там адміністрація вказала, що гірськолижний комплекс не відшкодовує жодних збитків. Також зауважили, якщо є недотримання гірськолижниками правил і це призвело до травмування, комплекс також не несе відповідальності.



Банери, які там повісили / Фото Newsroom

Коротко про цю трагічну подію

Жінка отримала травму голови, коли перекинулася під час тюбінгового катання. Після втрати свідомості її госпіталізували.

Через день правоохоронці почали розслідування цієї події. Вони зазначили, що причиною могло бути те, що снігову трасу не розчищали. Проте слідство ще триває, тому версія не остаточна.

Згодом потерпілій провели складну операцію. Попри успішність, жінка так і не вийшла з коми.

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