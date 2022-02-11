Детальнее о состоянии женщины рассказала журналистам ее дочь Таисия Величко 11 февраля. Она уточнила, что на момент общения кома матери продолжалась уже 26 дней.

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Там только повесили баннеры

По словам дочери потерпевшей, никто из администрации горнолыжного комплекса даже не попытался связаться с ними. Хотя и предполагали, что причиной трагедии могла стать халатность их работников.

Девушка также рассказала, что после трагедии прокат закрылся. Но несколько дней назад она побывала на территории комплекса и увидела, что прокат тюбингов возобновил работу.

Горку снова открыли, на входе посадили двоих мужчин. Также повесили новые баннеры, но медпункта по-прежнему нет,

– рассказала Таисия.

Она предоставила фото этих новых баннеров. Там администрация указала, что горнолыжный комплекс не возмещает никакого ущерба. Также отметили, что если есть несоблюдение горнолыжниками правил и это привело к травмированию, комплекс также не несет ответственности.

Баннеры, которые там повесили / Фото Newsroom

Коротко об этом трагическом событии

Женщина получила травму головы, когда перекинулась во время тюбингового катания. После потери сознания его госпитализировали.

Через день правоохранители начали расследование этого события. Они отметили, что причиной могло быть то, что снежную трассу не расчищали. Однако следствие продолжается, поэтому версия не окончательная.

Впоследствии потерпевшей провели сложную операцию. Несмотря на успешность, женщина так и не вышла из комы.

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