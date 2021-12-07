Курсанту, выжившему в катастрофе под Чугуевым, вручили ключи от квартиры

Единственному курсанту, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевым Вячеславу Золочевскому выдали документы на недвижимость. О предоставлении квартиры говорили больше года назад.

Владимир Зеленский дал это обещание незадолго после трагедии, произошедшей 25 сентября 2020 года. О предоставлении квартиры сообщили журналистам анонимные источники.

Накануне Участие в торжествах ВСУ принял единственный выживший в авиакатастрофе под Чугуевым курсант

Передали представители ОП

По данным СМИ, это должно произойти во время торжественного празднования 30-летия ВСУ. Оно проходило 6 декабря на центральной площади Харькова. Но все же с курсантом провели камерную встречу.

Документы молодому человеку якобы передал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Однако следует отметить, что ни он, ни ОП официально пока это не подтверждали.

Ранее парень об этом напоминал

23 октября сообщили, что Золочевский обратился к президенту в инстаграме. Он просил вмешаться в сложившуюся ситуацию и все же помочь в получении жилья.

Также парень рассказал тогда, что встречался по этому поводу с Тереховым. Тот пообещал позвонить через день, но не сделал этого. А уже 5 декабря сообщили, что Владимир Зеленский едет в Харьков, чтобы вручить квартиру.



Главное об авиакатастрофе под Чугуевым / Инфографика 24 канала

Заметьте – 25 сентября родители погибших поделились воспоминаниями о трагедии: смотрите видео