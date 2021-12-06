Символ того, что нельзя сдаваться, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время своей речи упомянул, что на этой самой площади в 2020 году украинцы прощались с погибшими в авиакатастрофе Ан-26. Он вспомнил трагедию, которая случилась 25 сентября 2020 года под Чугуевом.

К теме В 6 городах Украины одновременно проходят торжества по случаю 30-летия ВСУ

В этой страшной трагедии мы потеряли 26 бойцов. К счастью, один курсант – Вячеслав Золочевский – остался жив. Сегодня он здесь. Он символ того, что мы никогда не имеем права сдаваться. Сегодня мы с еще большей гордостью говорим, что гордимся нашими Воздушными силами,

– подчеркнул Зеленский.

На экране показали слайдшоу с фотографиями погибших в авиакатастрофе, которое вызвало слезы на глазах у горожан. Сам Вячеслав мужественно держался.

Обратите внимание! Накануне местные СМИ писали, что 6 декабря Зеленский вручит Золочевскому квартиру, которую пообещал еще в прошлом году. Она расположена якобы на улице Балакирева, ведь там в последнее время заметили приготовления к приезду президента. Добавим, что сейчас Вячеслав вместе с братом и мамой живет в съемной квартире.

Главное об авиакатастрофе под Чугуевом

Самолет Ан-26 с 27 людьми на борту разбился 25 сентября 2020 года возле Чугуева на Харьковщине.

В авиакатастрофе погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Чудом выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Золочевскому.

Причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.

Сейчас все обвиняемые по делу находятся на свободе. Среди них, в том числе и экс-командующий воздушных сил Сергей Дроздов и экс-начальник Харьковского университета имени Ивана Кожедуба Александр Туринский.



Главное об авиакатастрофе под Чугуевом / Инфографика 24 канала

Торжества по случаю празднования юбилея ВСУ: смотрите видео