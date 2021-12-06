Символ того, що не можна здаватися, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час своєї промови згадав, що на цій самій площі у 2020 році українці прощалися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26. Він згадав трагедію, яка трапилася 25 вересня 2020 року під Чугуєвом.

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У цій страшній трагедії ми втратили 26 воїнів. На щастя, один курсант – В'ячеслав Золочевський – залишився живий. Сьогодні він тут. Він символ того, що ми ніколи не маємо права здаватися. Сьогодні ми із ще більшою гордістю кажемо, що пишаємося нашими Повітряними силами,

– наголосив Зеленський.

На екрані показали слайдшоу з фотографіями загиблих в авіакатастрофі, яке викликало сльози на очах у містян. Водночас сам В'ячеслав мужньо тримався.

Зверніть увагу! Напередодні місцеві ЗМІ писали, що 6 грудня Зеленський вручить Золочевському квартиру, яку пообіцяв ще минулого року. Вона розташована нібито на вулиці Балакірєва, адже там останнім часом помітили приготування до приїзду президента. Додамо, що зараз В'ячеслав разом з братом та мамою живе в орендованій квартирі.

Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом

Літак Ан-26 з 27 людьми на борту розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що на Харківщині.

В авіакатастрофі загинули 26 людей: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Дивом вижити вдалося тільки одному курсанту – В'ячеславу Золочевському.

Причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.

Наразі усі обвинувачувані у справі перебувають на волі. Серед них, зокрема й екскомандувач Повітряних сил Сергій Дроздов та ексначальник Харківського університету імені Івана Кожедуба Олександр Туринський.



Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу

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