Убийство 6-летней Мирославы Третяк: семья будет судиться с государством из-за бездействий

В селе Старый Салтов Харьковской области жестоко убили 6-летнюю девочку. Родители погибшей Мирославы Третяк планируют судиться с государственными органами.

Адвокат потерпевших Артем Донец уже подал апелляцию на постановление Волчанского райсуда. Он собирается обжаловать то, что суд не признал виновными госорганы в многолетнем бездействии.

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Бездействие государства

Юрист заявил, что малолетний парень, которого обвинили в убийстве девочки, часто проявлял агрессию и действовал опасно. Если бы ответственные органы вовремя это заметили и не проигнорировали, смертельных последствий можно было бы избежать.



Убийца Мирославы Третяк в суде / Фото прокуратуры Харьковской области

Речь идет как о воспитании со стороны родителей парня, так и о работниках учебных заведений. Несовершеннолетний рос в сложных условиях и действовал все более жестоко, однако никакой реакции на это не последовало.

Справка. По предварительной информации, малолетний убийца ранее часто проявлял жестокость. В частности, во время учебы в 4 классе убил 3 щенков.

Убийство Мирославы Третяк: что известно

6-летняя девочка пропала в родном селе в конце июля – вышла гулять и не вернулась. Ее искали правоохранители и волонтеры, но на следующий день обнаружили только тело жестоко убитого ребенка.

В полиции задержали 13-летнего соседа Мирославы – Богдана. Ему инкриминируют не только убийство, но и возможное сексуальное насилие.



Убийцей Мирославы Третяк признали ее 13-летнего соседа / Фото из телеграма "Труха"

В течение месяца его содержали в распределителе для детей. Парень также признался в содеянном, однако впоследствии заявил, что убийцей является взрослый мужчина.

Впоследствии к материалам дела добавили выводы экспертизы. По словам Артема Донца, 6-летнюю девочку перед смертью могли изнасиловать дважды.

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В начале декабря суд в Харькове признал виновным в убийстве 13-летнего Богдана. Он получил максимальное наказание, которое возможно для малолетних – минимум 3 года в специальном учебно-воспитательном учреждении.

Родители погибшей требуют 100 миллионов гривен компенсации. Именно такую сумму потерпевшие считают достаточной платой за бездействие государственных органов власти.

Текст публикации в фейсбуке:

"Убийство 6-летней девочки в Старом Салтове: почему государство должно отвечать

Артем Донец, адвокат стороны потерпевших – родителей убитой и изнасилованной девочки, подал апелляционную жалобу на постановление Волчанского районного суда.

Постановление обжалуется лишь в той части, где суд не увидел виновности государства в многолетнем бездействии и непринятии мер в отношении малолетнего Б. Ф. и его семьи. Хотя имелась большая совокупность письменных доказательств и показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей и представителей органов государственной власти.

Напомним, что 28 июля 2021 года 13-летний Б. Ф. убил и изнасиловал 6-летнюю Мирославу Третяк.

Очевидно, что такие ужасные действия не совершаются 13-летними детьми просто так неожиданно, без каких-либо предпосылок. Совершению убийства предшествовали недостатки в воспитании со стороны родителей 13-летнего Б. Ф и должностных лиц учебных заведений, а также целый ряд случаев совершения парнем общественно-вредных и опасных деяний. При этом, общественная опасность деяний и жестокость действий Б. Ф., постоянно росла, однако каждый последующий случай неизменно не получал никакого реагирования со стороны родителей и органов власти.

Родители Мирославы Третяк настаивают на виновности государства, которое годами бездействовало и десяток государственных органов должным образом не выполняли свои функции по контролю за условиями жизни и воспитания Б. Ф., который совершенно очевидно находился в сложных жизненных условиях".