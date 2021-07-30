О том, как подростки воспринимают смерть, почему они бывают такими жестокими и как правильно воспитать ребенка кандидат психологических наук, суицидолог Наталья Бугаёва рассказала в комментарии, предоставленном 24 каналу.

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Как дети воспринимают смерть

По словам психологини, маленькие дети имеют мифологическое представление о смерти и считают, что это – обычное перемещение людей или животных в другое место. Уже с 6 лет представление о смерти меняется.

Впоследствии дети уже могут чувствовать смерть других людей. Впрочем, она ассоциируется только с людьми пожилого возраста, но никак не с ними самими или другими детьми.

Уже с 9 лет начинает формироваться ощущение личного бессмертия. По мнению подростка, другой человек может умереть, а он сам – нет,

– рассказывает Наталья Бугаёва.

Причины жестокости детей и подростков

В целом такие причины бывают разными – это и неправильное семейное воспитание, агрессивная модель поведения родителей, насилие в семье или в социуме и тому подобное.

Также експерт говорит не забывать о том, что причиной агрессивного поведения могут быть соматические, психические, инфекционные заболевания или травмы головы. Например, определенные поражения лобных долей мозга или нарушения мозговой активности способны вызвать приступы ярости и вспышки агрессии.

"Детям присущи определенные психологические особенности: импульсивность, слабый эмоциональный и волевой контроль, полярность восприятия мира, модели поведения не сформированы, из-за отсутствия жизненного опыта они не способны предвидеть результаты собственных действий и оценить степень их опасности, как для своего здоровья, так и для жизни окружающих ", – пояснила психолог.

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Как сформировать адекватное восприятие смерти у детей

Наталья Бугаёва отмечает: говорить с детьми о смерти необходимо! Впрочем, следует учитывать возраст, физическое и психологическое состояние ребенка.

Психологиня приводит пример, когда ребенка пытаются защитить от негативных эмоций, когда в семье есть кто-то неизлечимо болен. Тогда ребенка стараются максимально дистанцировать.

При этом взрослые забывают, что именно в заботе о ближнем, что нуждается в помощи, формируются такие качества как сопереживание, сочувствие, понимание проблем и эмоций другого человека,

– отмечает кандидат психологических наук.

Кроме того, експерт советует формировать у ребенка эмпатию – он ​​не должен бояться поделиться своими интересами, сомнениями и событиями, происходящими с ним.

"Если ребенок проявляет агрессию и справиться с ней педагогическими и психологическими методами не удается, необходимо срочно провести медицинское обследование, чтобы не упустить время, пройти диагностику, определить причину развития агрессивного поведения и своевременно устранить ее", – подчеркнула Наталья Бугаёва.

Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третяк

В селе Старый Салтов, что на Харьковщине 28 июля нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третяк. Тело девочки нашли в заброшенном здании со следами насильственной смерти. У Мирославы обнаружили ушибы головы и лица. Также девочку, вероятно, изнасиловали.

Правоохранители подозревают, что Мирославу мог убить 13-летний Богдан Ф., который жил неподалеку. Именно с ним Мирослава и пошла гулять того ужасного вечера. Кстати, на одежде Богдана нашли следы крови.

Суд уже избрал подростку мера пресечения – ближайшие 30 дней он проведет в приемнике-распределителе для детей.

Автор: Наталья Бугаёва

Автор адаптации: Василий Денисюк