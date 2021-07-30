Про те, як підлітки сприймають смерть, чому вони бувають такими жорстокими та як правильно виховати дитину кандидатка психологічних наук, суїцидологиня Наталія Бугайова розповіла в коментарі, наданому 24 каналу.

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Як діти сприймають смерть

За словами психологині, змалечку діти мають міфологічне уявлення про смерть і вважають, що це – звичайне переміщення людей чи тварин в інше місце. Вже з 6 років уявлення про смерть змінюється.

Згодом діти вже можуть відчувати смерть інших людей. Втім, вона асоціюється лише з людьми літнього віку, але ніяк не з ними самими чи іншими дітьми.

Вже з 9 років починає формуватися відчуття особистого безсмертя. На думку підлітка, інша людина може померти, а він сам – ні,

– розповідає Наталія Бугайова.

Причини жорстокості дітей і підлітків

Загалом такі причини бувають різними – це і неправильне сімейне виховання, агресивна модель поведінки батьків, насильство в сім'ї або в соціумі тощо.

Також експерткиня каже не забувати про те, що причиною агресивної поведінки можуть бути соматичні, психічні, інфекційні захворювання або травми голови. Наприклад, певні ураження лобових часток мозку або порушення мозкової активності здатні викликати напади люті й спалахи агресії.

"Дітям притаманні певні психологічні особливості: імпульсивність, слабкий емоційний і вольовий контроль, полярність сприйняття світу, моделі поведінки не сформовані, через відсутність життєвого досвіду вони не здатні передбачати результати власних дій і оцінити ступінь їх небезпеки, як для свого здоров'я, так і для життя оточуючих", – пояснила психологиня.

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Як сформувати адекватне сприйняття смерті в дітей

Наталія Бугайова наголошує: говорити з дітьми про смерть необхідно! Втім, слід враховувати вік, фізичний і психологічний стан дитини.

Психологиня наводить приклад, коли дитину намагаються захистити від негативних емоцій, коли в сім'ї є хтось невиліковно хворий. Тоді дитину намагаються максимально дистанціювати.

При цьому дорослі забувають, що саме в турботі про ближнього, що потребує допомоги, формуються такі якості як співпереживання, співчуття, розуміння проблем й емоцій іншої людини,

– наголошує кандидатка психологічних наук.

Крім того, експерткиня радить формувати в дитини емпатію – вона не повинна боятися поділитися своїми інтересами, сумнівами і подіями, що відбуваються з нею.

"Якщо дитина проявляє агресію і впоратися з нею педагогічними й психологічними методами не вдається, необхідно терміново провести медичне обстеження, щоб не прогаяти час, пройти діагностику, визначити причину розвитку агресивної поведінки і своєчасно усунути її", – наголосила Наталія Бугайова.

Жорстоке вбивство 6-річної Мирослави Третяк

У селі Старий Салтів, що на Харківщині, 28 липня знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк. Тіло дівчинки знайшли у закинутій будівлі зі слідами насильницької смерті. У Мирослави виявили забиття голови та обличчя. Також дівчинку, ймовірно, зґвалтували.

Правоохоронці підозрюють, що Мирославу міг вбити 13-річний Богдан Ф., який жив неподалік. Саме з ним Мирослава й пішла гуляти того жахливого вечора. До речі, на одязі Богдана знайшли сліди крові.

Суд вже обрав підлітку запобіжний захід – найближчі 30 днів він проведе в приймальнику-розподільнику для дітей.

Автор: Наталія Бугайова

Автор адаптації: Василь Денисюк