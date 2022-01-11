Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: сім'я судитиметься з державою через бездіяльність

У селі Старий Салтів на Харківщині жорстоко вбили 6-річну дівчинку. Батьки загиблої Мирослави Третяк планують судитися з державними органами.

Адвокат потерпілих Артем Донець уже подав апеляцію на ухвалу Вовчанського райсуду. Він збирається оскаржити те, що суд не визнав винними держоргани у багаторічній бездіяльності.

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Бездіяльність держави

Юрист заявив, що малолітній хлопець, якого звинуватили у вбивстві дівчинки, часто проявляв агресію та діяв небезпечно. Якби відповідальні органи вчасно це помітили та не проігнорували, смертельних наслідків можна було б уникнути.



Вбивця Мирослави Третяк у суді / Фото прокуратури Харківщини

Мовиться як про виховання з боку батьків хлопця, так і про працівників закладів освіти. Неповнолітній зростав у складних умовах та діяв усе жорстокіше, однак жодної реакції на це не було.

Вбивство Мирослави Третяк: що відомо

За попередньою інформацією, малолітній вбивця раніше часто проявляв жорстокість. Зокрема, під час навчання у 4 класі вбив 3 цуценят.

6-річна дівчинка зникла у рідному селі наприкінці липня – вийшла гуляти та не повернулася. Її шукали правоохоронці та волонтери, але наступного дня виявили лише тіло жорстоко вбитої дитини.

Поліція затримала 13-річного сусіда Мирослави – Богдана. Йому інкримінують не лише вбивство, але й можливе сексуальне насильство.



Вбивцею Мирослави Третяк визнали її 13-річного сусіда / Фото з телеграму "Труха"

Упродовж місяця його утримували в розподільнику для дітей. Хлопець також зізнався у вчиненому, однак згодом заявив, що вбивцею є дорослий чоловік.

Згодом до матеріалів справи додали висновки експертизи. За словами Артема Донця, 6-річну дівчинку перед смертю могли зґвалтувати двічі.

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На початку грудня суд в Харкові визнав винним у вбивстві 13-річного Богдана. Він отримав максимальне покарання, яке можливе для малолітніх – щонайменше 3 роки у спеціальному навчально-виховному закладі.

Батьки загиблої вимагають 100 мільйонів гривень компенсації. Саме таку суму потерпілі вважають достатньою платою за бездіяльність державних органів влади.

Текст публікації у фейсбуці:

"Вбивство 6-річної дівчинки у Старому Салтові: чому держава має відповідати

Артем Донець, адвокат сторони потерпілих – батьків вбитої та зґвалтованої дівчинки, подав апеляційну скаргу на ухвалу Вовчанського районного суду.

Ухвала оскаржується лише в тій частині, де суд не побачив винуватості держави у багаторічній бездіяльності і невжитті заходів щодо малолітнього Б.Ф. та його родини. Хоча була велика сукупність письмових доказів і показань допитаних в судовому засіданні свідків і представників органів державної влади.

Нагадаємо, що 28 липня 2021 року 13-річний Б.Ф. вбив та зґвалтував 6-річну Мирославу Третяк.

Очевидно, що такі жахливі дії не вчиняються 13-річними дітьми просто так зненацька, без будь-яких передумов. Вчиненню вбивства передували недоліки у вихованні з боку батьків 13-річного Б.Ф та посадових осіб закладів освіти, а також цілий ряд випадків вчинення хлопцем суспільно-шкідливих та небезпечних діянь. При цьому, суспільна небезпечність діянь і жорстокість дій Б.Ф., постійно зростала, однак кожен наступний випадок незмінно не отримував жодного реагування з боку батьків та органів влади.

Батьки Мирослави Третяк наполягають на винуватості держави, яка роками бездіяла та десяток державних органів належним чином не виконували свої функції по контролю за умовами життя і вихованню Б.Ф., який цілком очевидно знаходився у складних життєвих умовах".