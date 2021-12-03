Судебное разбирательство ужасного преступления закончилось 2 декабря. Именно тогда и прозвучал отказ в компенсации, которой добивались родственники.

Хочу, чтобы его посадили пожизненно, – мама убитой Мирославы Третяк о завершении следствия

Почему они требовали деньги

В своем ходатайстве родственники погибшей заявили, что к жуткому преступлению, в частности, привело бездействие властей. Следовательно, они хотели получить компенсацию от государства.

Сумма, которую надеялись получить люди, – 100 миллионов гривен. Однако во время заседания доказать бездействие власти не смогли.

Суд считал, что мы не доказали бездействие государственных органов, которые игнорировали сигналы и не обращали внимания на поведение подростка,

– рассказал адвокат семьи.

Он добавил, что с семьи вскоре должны будут взыскать 7 тысяч гривен. Именно столько стоило захоронение девочки.

Коротко об этом жутком событии

28 июля сообщили, что в Старом Салтове на Харьковщине исчезла 6-летняя Мирослава Третяк. Ее немедленно начали разыскивать не только правоохранители, но и местные жители.

На следующий день ее нашли жестоко убитой и изнасилованной в заброшенном здании пилорамы. Незадолго после этого был задержан главный подозреваемый по делу. Им оказался 13-летний сосед ребенка.

Он спустя несколько дней признался в совершении этого преступления. Во время допросов парень объяснил, что "она всех во дворе достала", поэтому он якобы это сделал. 18 октября родные убитой подали иски против семьи подозреваемого, а также государственных органов. Они требовали моральную компенсацию. 2 декабря 13-летнего уже признали виновным и теперь он отправится на 3 года в спецучреждение.