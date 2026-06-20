Оккупанты нанесли удар по Харькову: там перекрывали часть трассы в Киев

Вечером 20 июня вражеские войска нанесли удар по Харькову. В результате обстрела было вынужденно перекрыто движение по автомобильной дороге Харьков – Киев.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Что известно об обстреле Харькова?

Отметим, что вечером 20 июня россияне активизировали обстрел украинских городов. В частности, в Воздушных силах сообщали об угрозе БПЛА в направлении Харькова около 20:17.

Начальник РВА Владимир Усов рассказал "Суспильному" , что "были повторные удары с периодичностью в 5–10 минут. По предварительной информации, это были удары "Герберами".

К счастью, обошлось без пострадавших. При этом движение на автомобильной дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский на некоторое время перекрывали.

Впоследствии движение возобновили. Сейчас движение транспорта там осуществляется в обычном режиме.

При этом правоохранители призывают водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и учитывать дорожную обстановку.

Какие еще города подверглись обстрелам 20 июня?

Российские войска нанесли серию ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. По данным властей, оккупанты сбросили 9 КАБ на областной центр. В результате атаки погибли 5 человек, ещё 11 получили ранения. После ударов в городе зафиксировали разрушения и задымление.

В тот же день россияне атаковали КАБами окрестности Сум. В результате обстрела погиб мужчина, ещё 5 гражданских лиц пострадали. Двоих раненых госпитализировали, остальным оказали амбулаторную помощь. Также повреждено не менее 20 частных домов.

В середине дня враг также атаковал Киевскую область. Взрывы слышали и в Полтаве.