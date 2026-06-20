Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

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Что известно о российской атаке?

В Запорожье воздушную тревогу объявили еще в 15.58. Тогда для города возникла угроза дронов и баллистики.

Около 17:07 стало известно о запусках россиянами КАБов. Через несколько минут в Запорожье раздались сильные взрывы. В городе зафиксировали задымление.

По словам Федорова, враг нанес 9 ударов КАБам по областному центру. В результате обстрела четыре человека погибли, еще шесть ранены.

Когда Россия в последний раз атаковала Запорожье?

Вечером 19 июня российские войска нанесли удар по Запорожью. Вражеский беспилотник атаковал здание логистического оператора.

В результате атаки возник пожар. Взрывная волна и обломки повредили транспортные средства и объекты инфраструктуры. Спасатели потушили пожар. По данным ГСЧС, в результате российской атаки пострадали не менее 10 человек, в том числе сотрудник полиции.

В результате вражеского удара вечером 16 июня произошел пожар в жилом доме и торговом центре в Запорожье. В результате атаки ранения получили 7 человек, а один человек погиб.