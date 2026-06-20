Про це інформували в поліції Харківщини.

Дивіться також Росіяни завдали авіаудару по Сумах: є загиблий, 5 поранених і багато зруйнованих будинків

Що відомо про обстріл Харкова?

Зазначимо, що росіяни ввечері 20 червня активізували обстріл українських міст. Зокрема, у Повітряних силах повідомляли про загрозу БпЛА в напрямку Харкова близько 20:17.

Начальник РВА Володимир Усов розповів Суспільному, що "Були повторні удари з періодичністю у 5 – 10 хвилин. За попередньою інформацією, це були удари "Герберами".

На щастя, обійшлося без постраждалих. При цьому рух на автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський на певний час перекривали.

Згодом його відновили. Наразі рух транспорту там здійснюється у звичному режимі.

При цьому, правоохоронці закликають водіїв бути уважними на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму та враховувати дорожню обстановку.

Які ще міста були під обстрілами 20 червня?

Російські війська завдали серії ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. За даними влади, окупанти скинули 9 КАБів на обласний центр. Внаслідок атаки загинули 5 людей, ще 11 дістали поранення. Після ударів у місті зафіксували руйнування та задимлення.

Цього ж дня росіяни атакували КАБами околиці Сум. Унаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 5 цивільних постраждали. Двох поранених госпіталізували, іншим надали амбулаторну допомогу. Також пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків.

Посеред дня ворог також атакував Київщину. Вибухи чули й у Полтаві.