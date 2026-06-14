"Поднимаю глаза, FPV висит над нами": как полицейские чудом спаслись от двух дронов

Утром 21 мая российские FPV-дроны атаковали окружную дорогу Харькова. Россияне уничтожили грузовик и, к сожалению, убили водителя. На вызов прибыли патрульные, которых также атаковали.

Корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко сообщила, что экипаж остался жив. Пока этот участок кольцевой дороги еще не был перекрыт, мимо проезжали автомобили. В одном из них находился Сергей Кононихин со своим напарником.

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"Они остановились, потому что видели, что горят две машины, хотели оказать помощь. Оказалось, что некому. В это время их атаковали. Они пережили две атаки беспилотниками. Это большая радость, что им хватило и скорости, и ловкости, и боевого опыта обоим выжить, спастись", – сказала она.

Как правоохранители пережили атаку?

Заместитель командира Полка полиции особого назначения Сергей Кононихин рассказал, что у него была контузия и отравление неизвестным веществом. Это первый случай, когда недалеко от Харькова с таких FPV-дронов сбрасывают не только взрывчатку, но и что-то ядовитое. Этот факт уже проверяют.

Мы взялись за ручки дверей. Я слышу шум FPV. Я говорю: "Максим, FPV к нам летит". Поднимаю глаза, а он висит над нами, над сеткой. Говорю: "Разбегаемся в разные стороны". Я начал бежать, а этот дрон заскакивает под сетку, начинает меня, как зайца, гонять по коридору. Ты бежишь, ни влево, ни вправо. Где Максим проделал эту дырку, ты не понимаешь. Думаю: "Да нет, сильно не побегаю". Перепрыгнул через отбойник и под сетку. А сетка снизу затянута, не понимаю, как натянуть как следует,

– вспомнил мужчина.

Он не может вспомнить, как оказался под сеткой. Дрон нанес удар по автомобилю. Впоследствии они услышали второй БПЛА. Правоохранители разбежались в разные стороны, и тогда машину окончательно разбили. Кроме того, враг бросил какое-то ядовитое вещество.

В госпитале я начал задыхаться. Я говорю, что у меня в груди что-то болит. Они: "Мы не будем отпускать тебя домой, чтобы ты вещи собрал, потому что может быть что угодно". Потом ночью очень сильно начало печь в груди. Утром терапевт начал слушать, говорит: "Я не слышу твоего дыхания. Как специалист, слышу, что у тебя отек бронхов",

– сказал Кононихин.

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Сейчас его уже выписали из больницы. Помимо этих двух ударов, была еще одна атака. Когда мужчины эвакуировались, выходили пешком и вызывали помощь, чтобы выбраться подальше от этого опасного места, то увидели, что спасатели едут на вызов о пожаре третьего автомобиля. Они остановили их и не позволили ехать туда.

Это такое счастливое стечение обстоятельств, потому что буквально в эти же минуты россияне направили беспилотник "Молния" еще раз на этот же участок, чтобы атаковать. Цель этого обстрела совершенно непонятна. Совершить теракт, напугать людей, закрыть на время этот участок окружной дороги. Здесь нет никакого смысла, просто нанести жертвы и боль людям, которые могли бы попасть под эти удары,

– отметила Черненко.

На данный момент участок окружной дороги в Харькове закрыт. Там пытаются восстановить движение, но для этого нужно обеспечить безопасность. Сейчас не стоит ехать туда.