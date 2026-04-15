Такое же преступление, как и удар по АЭС: Россия хочет оставить без воды город-миллионник

Обстрел Печенежской дамбы не был случайным. Россия уже била по этому объекту ранее. Враг хочет лишить Харьков воды и не только.

Об этом депутат Харьковского областного совета Галина Куц рассказала изданию "Апостроф". Она подчеркнула, что удары по Печенежской дамбе – это терроризм.

Зачем россияне ударили по Печенежской дамбе 14 апреля?

По словам Галины Куц, харьковчане понимают, что удары по Печенежской дамбе направлены против мирного гражданского населения.

Мы понимали, что они хотят лишить Харьков воды. В Женевской конвенции четко прописано, что плотины, дамбы, объекты водообеспечения нельзя трогать – это на уровне атомных электростанций,

– сказала она.

Депутат напомнила, что атаки по Печенежской дамбе были от бессилия после успешного контрнаступления Украины в 2022 году, а затем 7 – 8 декабря 2025 года.

Россия хочет, с одной стороны, посеять панику в Харькове, чтобы люди выезжали. С другой стороны, может пойти подтопление, если они продолжат. И вода пойдет на левый берег Оскола, потому что там более пологие местности, а там очень плодородная земля. И для наших фермеров это большая проблема. Именно для эвакуации сейчас с левого берега логистика ухудшается,

– рассказала Галина Куц.

Она объяснила, что дамба была фактически "дорогой жизни" для эвакуации людей с оккупированных территорий. Впрочем, власть и военные готовы к различным вариантам развития событий.

Обратите внимание! Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что удар по дамбе в Печенегах не может иметь значительного стратегического эффекта. Чтобы разрушить дамбу, нужны значительно большие усилия. Враг откровенно переходит переходят переходят к террору гражданских объектов.

Показываем Печенежское водохранилище на карте

Справка. Печенежское водохранилище расположено между Чугуевским и Волчанским районами на Харьковщине, россияне бьют по нему с начала полномасштабной войны. Объект построили в 1960-х, чтобы обеспечивать Харьков водой. Водохранилище является искусственным и расположено на реке Северский Донец. Сейчас Харьков получает оттуда 70 процентов воды.

