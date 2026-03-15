Укр Рус
15 марта, 13:53
3

Россия коварно ударила по карете скорой на Харьковщине: погибли 2 медиков

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Российские оккупанты атаковали автомобиль скорой помощи в поселке Красная Волна, в результате чего погибли медицинский техник и 27-летний фельдшер.
  • Еще один 53-летний медицинский работник получил многочисленные травмы.

Утром 15 марта оккупанты совершили очередное военное преступление на Харьковщине. Враг атаковал автомобиль скорой помощи.

Инцидент произошел в поселке Красная Волна Великобурлукской громады Купянского района. Об этом сообщает полиция.

Что известно о российском ударе по медикам?

Россияне попали FPV-дроном в автомобиль скорой медицинской помощи, который двигался по дороге.

В результате вражеского обстрела смертельные ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. Еще один 53-летний медицинский работник получил многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Враг атаковал автомобиль скорой помощи на Харьковщине / Фото полиция

Другие военные преступления оккупантов: последние новости

  • 14 марта днем Россия атаковала управляемыми авиабомбами жилые кварталы Запорожья. В результате обстрела погибли мужчина и 17-летний парень. 21 человек пострадал.

  • Утром 13 марта враг ударил ракетой "Искандер-М" возле рейсового автобуса возле Новой Александровки в Харьковской области. В результате попадания погибли три человека. Среди них водитель и пассажиры автобуса. Также известно, что пострадали трое пассажиров и один местный житель.

  • 12 марта на Черниговщине в результате атаки вражеского дрона погибла 15-летняя девочка. Ее родители в больнице с ранениями.

  • 11 марта утром вражеский дрон атаковал Шевченковский район Харькова, уничтожив мясокомбинат. В результате атаки погибли два человека, семеро получили ранения. Все пострадавшие – работники мясокомбината.

  • Утром 10 марта российские войска обстреляли Славянск авиабомбами, в результате чего погибли 4 человека и 20 ранены, в том числе двое детей.