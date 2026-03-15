Россия коварно ударила по карете скорой на Харьковщине: погибли 2 медиков

Утром 15 марта оккупанты совершили очередное военное преступление на Харьковщине. Враг атаковал автомобиль скорой помощи.

Инцидент произошел в поселке Красная Волна Великобурлукской громады Купянского района. Об этом сообщает полиция.

Смотрите также СБУ сообщили о подозрении иранскому генералу, который поставлял в Россию двигатели для "Шахедов"

Что известно о российском ударе по медикам?

Россияне попали FPV-дроном в автомобиль скорой медицинской помощи, который двигался по дороге.

В результате вражеского обстрела смертельные ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. Еще один 53-летний медицинский работник получил многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Враг атаковал автомобиль скорой помощи на Харьковщине / Фото полиция

Другие военные преступления оккупантов: последние новости