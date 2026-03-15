Россия коварно ударила по карете скорой на Харьковщине: погибли 2 медиков
- Российские оккупанты атаковали автомобиль скорой помощи в поселке Красная Волна, в результате чего погибли медицинский техник и 27-летний фельдшер.
- Еще один 53-летний медицинский работник получил многочисленные травмы.
Утром 15 марта оккупанты совершили очередное военное преступление на Харьковщине. Враг атаковал автомобиль скорой помощи.
Инцидент произошел в поселке Красная Волна Великобурлукской громады Купянского района. Об этом сообщает полиция.
Что известно о российском ударе по медикам?
Россияне попали FPV-дроном в автомобиль скорой медицинской помощи, который двигался по дороге.
В результате вражеского обстрела смертельные ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. Еще один 53-летний медицинский работник получил многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях.
Враг атаковал автомобиль скорой помощи на Харьковщине / Фото полиция
Другие военные преступления оккупантов: последние новости
14 марта днем Россия атаковала управляемыми авиабомбами жилые кварталы Запорожья. В результате обстрела погибли мужчина и 17-летний парень. 21 человек пострадал.
Утром 13 марта враг ударил ракетой "Искандер-М" возле рейсового автобуса возле Новой Александровки в Харьковской области. В результате попадания погибли три человека. Среди них водитель и пассажиры автобуса. Также известно, что пострадали трое пассажиров и один местный житель.
12 марта на Черниговщине в результате атаки вражеского дрона погибла 15-летняя девочка. Ее родители в больнице с ранениями.
11 марта утром вражеский дрон атаковал Шевченковский район Харькова, уничтожив мясокомбинат. В результате атаки погибли два человека, семеро получили ранения. Все пострадавшие – работники мясокомбината.
Утром 10 марта российские войска обстреляли Славянск авиабомбами, в результате чего погибли 4 человека и 20 ранены, в том числе двое детей.