Умерла невестка Геннадия Кернеса, - СМИ

Умерла жена старшего сына экс-мэра Харькова Кирилла Кернеса – Яна. СМИ сообщили, что причиной стала болезнь.

Об этом журналистам стало известно из анонимных источников 10 февраля. Однако сам Кернес-младший пока не подтверждал информацию о трагическом событии.

Без матери остались двое детей

Пока неизвестно, какая именно причина гибели молодой женщины. Пока сообщили только о том, что это была тяжелая болезнь. Она с мужем воспитывала двоих детей – дочь Киру и сына Луку.

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