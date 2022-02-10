Умерла невестка Геннадия Кернеса, - СМИ
10 февраля 2022 , 18:21Читати новину українською
Источник:Newsroom
Умерла жена старшего сына экс-мэра Харькова Кирилла Кернеса – Яна. СМИ сообщили, что причиной стала болезнь.
Об этом журналистам стало известно из анонимных источников 10 февраля. Однако сам Кернес-младший пока не подтверждал информацию о трагическом событии.
Без матери остались двое детей
Пока неизвестно, какая именно причина гибели молодой женщины. Пока сообщили только о том, что это была тяжелая болезнь. Она с мужем воспитывала двоих детей – дочь Киру и сына Луку.
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