В Харькове дрон "прилетел" по учебному заведению
В Харькове днем 6 апреля дрон "прилетел" по учебному заведению.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Смотрите также Небо Украины снова терроризируют "Шахеды", взрывы прогремели в Одессе: где есть угроза
Какие последствия обстрелов Харькова?
Харьков весь день находится под атакой российских беспилотников.
Именно один из последних ударов пришелся по учебному заведению.
Информация о пострадавших уточняется,
– сообщил Терехов в 15:17.
А во время предыдущих ударов пострадали 5 человек. Под прицелом был Киевский район города.
Были попадания БпЛА в последний этаж многоквартирного дома, а также возле остановки общественного транспорта.
Ранен водитель городского маршрута и поврежден микроавтобус, за рулем которого он был.
Где еще раздавались взрывы?
В ночь на 6 апреля российские беспилотники атаковали Одессу. 3 человека погибли, по меньшей мере 15 человек пострадали. К сожалению, среди жертв есть 2-летняя девочка и ее мама.
А днем россияне "накрыли" FPV-дронами и артиллерией Никополь в Днепропетровской области. Тоже пострадали люди, в том числе и ребенок. Повреждены жилые дома.
В общем, по словам президента Зеленского, на прошлой неделе Россия осуществила более 2 800 атак ударными дронами по Украине.