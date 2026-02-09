В Харькове в который раз за вечер прогремели взрывы
- В Харькове вечером 9 февраля были слышны звуки взрывов.
- Город, вероятно, атаковали вражеские БпЛА.
Вечером 9 февраля в Харькове был слышен звук взрыва. Тревогу для района объявили всего за несколько минут до этого. Российский террор продолжился ближе к ночи.
Об этом информируют корреспонденты Общественного.
Смотрите также Террор "Шахедами" не прекращается: какие области под угрозой
Что известно о взрывах в Харькове 9 февраля?
Стоит отметить, что около 18.15 на севере Харьковщины Воздушные силы фиксировали вражеские БпЛА.
Звук взрыва жители города слышали в 18.54. Новый взрыв в Харькове прогремел в 21:25. Перед этим военные предупреждали об активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.
Еще серия взрывов за пределами Харькова,
– сообщили в 21:34.
Уже в 21:в городе 57 фиксировали еще один взрыв.
По состоянию на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки не поступало. В то же время в регионе до сих пор продолжается воздушная тревога.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Кстати, под ударом вражеской баллистики днем находился и город Днепр. Там после взрывов в одном из районов города возник пожар, фиксировали задымление.
Какими были предварительные обстрелы Харькова и области?
Вечером 7 февраля в Харькове раздалась серия мощных взрывов – российские войска нанесли удар баллистическими ракетами. Воздушная тревога длилась более часа, а около 20:00 – 20:10 жители города и окрестностей услышали несколько громких взрывов.
Ранее, в ночь на 4 февраля, россияне уже атаковали Харьков и близлежащие населенные пункты ракетами и ударными дронами. Удары пришлись по инфраструктурным объектам и частному сектору, в частности, в Салтовском районе зафиксированы значительные повреждения жилых домов.
По словам корреспондентки из Харькова Анны Черненко в эфире 24 Канала, правоохранители сообщили, что одна из кассет не разорвалась сразу. Саперам пришлось проводить операцию по ее обезвреживанию, чтобы жители могли безопасно вернуться в свои дома.
Из-за постоянных обстрелов энергетическая инфраструктура испытывает значительные повреждения. В то же время, мэр города Игорь Терехов считает, что решение о выезде или возвращении в город каждый житель должен принимать самостоятельно.