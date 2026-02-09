Укр Рус
Харків Вибухи та обстріли у Харкові У Харкові прогримів вибух
9 лютого, 18:57
Оновлено - 19:18, 9 лютого

У Харкові прогримів вибух

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У Харкові ввечері 9 лютого було чути звук вибуху після оголошення тривоги.
  • Місто, імовірно, атакували ворожі БпЛА.

Ввечері 9 лютого у Харкові було чути звук вибуху. Тривогу для району оголосили всього за кілька хвилин до цього.

Про таке інформують кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибух у Харкві 9 лютого?

Варто зазначити, що близько 18:15 на півночі Харківщини Повітряні сили фіксували ворожі БпЛА.

Звук вибуху мешканці міста чули о 18:54. Станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки не надходило. Водночас у регіоні досі триває повітряна тривога.

До речі, під ударом ворожої балістики вдень було й місто Дніпро. Там після вибухів в одному з районів міста виникла пожежа, фіксували задимлення.

Якими були попередні обстріли Харкова й області?

  • Увечері 7 лютого в Харкові пролунала серія потужних вибухів – російські війська завдали удару балістичними ракетами. Повітряна тривога тривала понад годину, а близько 20:00 – 20:10 мешканці міста та околиць почули кілька гучних вибухів.

  • Раніше, в ніч на 4 лютого, росіяни вже атакували Харків та прилеглі населені пункти ракетами та ударними дронами. Удари прийшлися по інфраструктурних об’єктах і приватному сектору, зокрема в Салтівському районі зафіксовано значні пошкодження житлових будинків.

  • За словами кореспондентки з Харкова Анни Черненко в ефірі 24 Каналу, правоохоронці повідомили, що одна з касет не розірвалася одразу. Саперам довелося проводити операцію з її знешкодження, щоб мешканці могли безпечно повернутися до своїх домівок.

  • Через постійні обстріли енергетична інфраструктура зазнає значних пошкоджень. Водночас мер міста Ігор Терехов вважає, що рішення про виїзд чи повернення до міста кожен житель має ухвалювати самостійно.