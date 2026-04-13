Укр Рус
13 апреля, 11:08
2

В Харькове прогремели два взрыва

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 13 апреля утром в Харькове произошли два взрыва.
  • Россия атакует город дронами.

Утром 13 апреля в Харькове слышали взрывы. Они раздались на фоне вражеской атаки дронами.

С ночи 13 апреля Россия запускает по Украине ударные беспилотники. В нескольких областях, включая Харьковскую, объявили воздушную тревогу.

Какие последствия удара по Харькову?

В 10:58 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА с севера в направлении Харькова.

После 11:03 в городе произошли несколько взрывов.

Мэр Игорь Терехов подтвердил два взрыва. Предварительно они состоялись в Шевченковском районе.

Враг атакует Харьков. Оставайтесь в укрытии,
 – призвал глава ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что последствия взрывов устанавливаются.

Кстати, утром под российскими ударами также оказался Днепр. В результате атаки там изуродована инфраструктура, возник пожар. Пострадали две женщины.

Обстрелял враг и Запорожье. Были повреждены промышленные предприятия и зафиксировано попадание в офисное здание. Также во время атаки частично пострадали рядом расположенные жилые дома.

Ночью под удары попал и Кропивницкий. Там враг атаковал объект инфраструктуры.

Атака на энергообъект Черниговской области оставил 12 тысяч потребителей без света.

Что известно о последних ударах России по Украине?

  • Российский дрон разрушил отделение "Новой почты" в Новониколаевке, уничтожив более 150 посылок. Компания компенсирует клиентам ущерб на сумму около 300 тысяч гривен и планирует установить мобильное отделение.
  • Ночью 6 апреля оккупанты массированно атаковали ударными беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Одессы. От атаки погибли 3 человека: 53-летняя и 30-летняя женщины, а также маленькая девочка 2,6 года.
  • 7 апреля около 8:20 российские военные нанесли удар БПЛА по гражданскому автобусу в городе Никополь. Потерпевшие находились на остановке общественного транспорта и в автобусе. По предварительной информации, четыре человека погибли на месте, еще 17 – ранены.