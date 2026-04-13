В Харькове прогремели два взрыва

Утром 13 апреля в Харькове слышали взрывы. Они раздались на фоне вражеской атаки дронами.

С ночи 13 апреля Россия запускает по Украине ударные беспилотники. В нескольких областях, включая Харьковскую, объявили воздушную тревогу.

Какие последствия удара по Харькову?

В 10:58 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА с севера в направлении Харькова.

После 11:03 в городе произошли несколько взрывов.

Мэр Игорь Терехов подтвердил два взрыва. Предварительно они состоялись в Шевченковском районе.

Враг атакует Харьков. Оставайтесь в укрытии,

– призвал глава ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что последствия взрывов устанавливаются.

Кстати, утром под российскими ударами также оказался Днепр. В результате атаки там изуродована инфраструктура, возник пожар. Пострадали две женщины.

Обстрелял враг и Запорожье. Были повреждены промышленные предприятия и зафиксировано попадание в офисное здание. Также во время атаки частично пострадали рядом расположенные жилые дома.

Ночью под удары попал и Кропивницкий. Там враг атаковал объект инфраструктуры.

Атака на энергообъект Черниговской области оставил 12 тысяч потребителей без света.

