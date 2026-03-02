Укр Рус
Харьков Взрывы и обстрелы в Харькове В Харькове ударили по многоквартирному дому, есть пострадавшие
2 марта, 16:14
2

В Харькове ударили по многоквартирному дому, есть пострадавшие

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • В Харькове вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.
  • Есть пострадавшие.

Днем 2 марта в Харькове прогремели взрывы. Постепенно становится известно о последствиях.

О них информирует мэр города Игорь Терехов.

Что известно о взрывах в Харькове сегодня?

В 15:29 Терехов написал, что был удар вражеским беспилотником. Он пришелся на Шевченковский район.

Тогда же корреспонденты Суспильного проинформировали о взрыве в городе.

Позже мэр указал, что было попадание в многоквартирный дом и есть пострадавшие. 

Сейчас известно только, что 10-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс. Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

В Воздушных силах писали, что над Харьковщиной кружат дроны. Мониторинговые каналы утверждают, что это были беспилотники типа "Молния".

От полиции и ГСЧС пока нет деталей.

Кроме Харькова, россияне обстреляли Сумы и Днепропетровскую область

  • В Сумах "Шахед" ударил по частному сектору. Там обошлось без пострадавших.

  • А на Днепропетровщине, к сожалению, есть и погибший – человек умер в скорой по дороге в больницу. Также есть 7 раненых.

  • Враг атаковал дронами Апостолово, где обстрелял транспортную инфраструктуру, в частности, предприятие. И ударил по электричке во время ее движения.