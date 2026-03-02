В Харькове ударили по многоквартирному дому, есть пострадавшие
- В Харькове вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом.
- Есть пострадавшие.
Днем 2 марта в Харькове прогремели взрывы. Постепенно становится известно о последствиях.
О них информирует мэр города Игорь Терехов.
Что известно о взрывах в Харькове сегодня?
В 15:29 Терехов написал, что был удар вражеским беспилотником. Он пришелся на Шевченковский район.
Тогда же корреспонденты Суспильного проинформировали о взрыве в городе.
Позже мэр указал, что было попадание в многоквартирный дом и есть пострадавшие.
Сейчас известно только, что 10-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс. Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.
В Воздушных силах писали, что над Харьковщиной кружат дроны. Мониторинговые каналы утверждают, что это были беспилотники типа "Молния".
От полиции и ГСЧС пока нет деталей.
Кроме Харькова, россияне обстреляли Сумы и Днепропетровскую область
В Сумах "Шахед" ударил по частному сектору. Там обошлось без пострадавших.
А на Днепропетровщине, к сожалению, есть и погибший – человек умер в скорой по дороге в больницу. Также есть 7 раненых.
Враг атаковал дронами Апостолово, где обстрелял транспортную инфраструктуру, в частности, предприятие. И ударил по электричке во время ее движения.