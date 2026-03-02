О них информирует мэр города Игорь Терехов.

Что известно о взрывах в Харькове сегодня?

В 15:29 Терехов написал, что был удар вражеским беспилотником. Он пришелся на Шевченковский район.

Тогда же корреспонденты Суспильного проинформировали о взрыве в городе.

Позже мэр указал, что было попадание в многоквартирный дом и есть пострадавшие.

Сейчас известно только, что 10-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс. Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

В Воздушных силах писали, что над Харьковщиной кружат дроны. Мониторинговые каналы утверждают, что это были беспилотники типа "Молния".

От полиции и ГСЧС пока нет деталей.

Кроме Харькова, россияне обстреляли Сумы и Днепропетровскую область