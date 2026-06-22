Такого не было с января: что известно о последствиях циничных обстрелов Харькова

Прошлая неделя оказалась тяжелой для Харькова и области. Зафиксированы удары России с применением КАБ. Атак с использованием управляемых авиационных бомб по областному центру не было с января 2026 года. Сейчас они возобновились.

Об этом сообщила корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко, уточнив, что за прошедшую неделю по Харькову противник запустил шесть КАБ, одну из которых удалось сбить, остальные нанесли значительный ущерб.

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Обстрел Харькова КАБами: что рассказали пострадавшие?

20 июня Россия нанесла авиаудар по Холодногорскому району Харькова. Одно из попаданий пришлось на двухэтажный жилой дом, который был частично разрушен. Жильцы квартир оказались под завалами. В результате атаки погиб 76-летний мужчина.

"Если говорить о КАБах в целом, то 19 июня этот же район подвергся атаке авиабомбой. Был существенно поврежден частный сектор, горели склады. К сожалению, погиб охранник. На рассвете произошла новая атака. Авиабомба попала в дом", — рассказала Черненко.

Подробнее о ситуации в Харьковской области: смотрите в видео

Пострадали 9 человек, среди них было 2 детей. В больнице до сих пор находятся 4 человека. Пациента, который был в самом тяжелом состоянии, благодаря медикам удалось стабилизировать. Харьковчане, пережившие атаку КАБами, поделились своими ощущениями от того дня. Среди них – женщина, чей свекор погиб в результате авиаудара, а её муж и дочь находятся в больнице.

Женщина вспоминает, что в миг, когда хотела открыть дверь в туалет, услышала гул. Она почувствовала, что всё посыпалось ей на голову. Тогда Елена присела, закрыла голову руками. В тот момент она не могла понять, что происходит. Потом начала кричать, звать свекра, мужа и дочь.

Я ползла в комнату на корточках. Когда я доползла до окна, то поняла, что на первом этаже. У нее торчала голова, я начала ее разгребать. На ней лежала плита, разве я была в силах её поднять, если для этого привлекают технику? Она кричала: "Спасите, помогите". Я ничего не могла поделать, только подавала ей пить воду,

– поделилась Елена Цыбульник, пострадавшая.

Другой пострадавший, чье жилье повреждено, рассказал, что в конце лета должен был заселиться в отремонтированную квартиру. Ехал в город, чтобы покрасить двери. Но этого не случилось, российская атака с применением КАБ разрушила планы.

В 2022 году сюда прилетело. Тогда только окна выбило. Потом в 2025-м начали делать ремонт, чтобы приехать сюда с девушкой. В августе – сентябре должны были переехать,

– рассказал Роман.

Сейчас продолжается работа экспертной комиссии, чтобы выяснить, подлежит ли поврежденный в результате обстрела дом восстановлению. Крыша и второй этаж практически уничтожены.

Помимо ударов КАБами, российская армия активизировала атаки FPV-дронами уже не только по пригородам Харькова, но и по его окрестностям. В результате одной из таких атак погиб мужчина, который ехал вместе с сестрой в гражданском автомобиле. Предварительно в прокуратуре сообщили, что в эту машину попал дрон на оптоволокне.

В течение прошлых выходных в Пятихатках было несколько тревог именно из-за атак таких беспилотников. Зафиксированы попадания по стоянке автотранспорта (обошлось без пострадавших) и по многоэтажным домам.