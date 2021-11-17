Задержка до 6 часов: несколько поездов опаздывают из-за сбития женщины под Харьковом
Источник:телеграм Укрзализныци
В Богодуховском районе Харьковщины утром 17 ноября произошла трагедия. Женщину сбили сразу два поезда, от полученных травм она погибла на месте. Из-за аварии в Укрзализныце предупредили о задержке поездов.
Задержка поездов происходит на участке Полтава – Харьков. В Укрзализныце говорят, что задержка – в обоих направлениях из-за следственных действий.
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Какие поезда задерживаются:
- №64 Киев – Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
- №141 Бахмут – Львов (5 часов 42 минуты);
- №725 Харьков – Киев (3 часа 30 минут);
- №18 Ужгород – Харьков (3 часа 10 минут);
- №8 Одесса – Харьков (2 часа);
- №722 Киев – Харьков (40 минут).
Железнодорожники отметили, что пассажирам следует следить за обновлениями, ведь время задержки может меняться. Пассажиров и стюардов следует сообщать, если потребуется пересесть на другой вид транспорта.
Что известно о трагедии на Харьковщине
- Утром 17 ноября женщину сбил поезд возле станции "Пирогово", которая расположена в селе Огульцы.
- Пострадавшую отбросило под другой локомотив.
- Травмы были очень тяжелыми, поэтому женщина погибла на месте. Медики лишь констатировали смерть.
Текст публикации Укрзализныци:
Вниманию пассажиров. Задержка поездов на участке Полтава – Харьков.
Укрзализныця сообщает, что из-за травмирования человека грузовым поездом на участке Полтава – Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях.
Задерживаются поезда:
№64 Киев – Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
№141 Бахмут – Львов (5 часов 42 минуты);
№725 Харьков – Киев (3 часа 30 минут);
№18 Ужгород – Харьков (3 часа 10 минут);
№8 Одесса – Харьков (2 часа);
№722 Киев – Харьков (40 минут).
Время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлениями и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта.