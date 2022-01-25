Зафиксировали вспышку вируса в харьковском суде: учреждение перестало работать

В одном из судов Харькова произошла вспышка вирусного заболевания. Всего там заболело 16 человек с разными должностями.

По предварительным данным, у работников учреждения диагностировали ОРВИ. Речь идет об Октябрьском райсуде Харькова.

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Какие работники суда заболели

Об этом сообщили на сайте учреждения 25 января. В публикации отметили, что есть инфицированные с разными должностями. Кто именно там заболел:

консультанты;

делопроизводители;

все работники общей и гражданской канцелярии;

работник криминальной канцелярии;

руководитель аппарата и заместитель руководителя аппарата суда;

помощники и секретари судебных заседаний.

Какие осложнения в работе возникли

В суде отметили, что из-за вспышки задерживается работа многих направлений деятельности учреждения. О чем именно говорится:

Там перестали регистрировать входящую корреспонденцию, а также получать документы – копии судебных решений, исполнительные листы и другие.

Также в суде пока не проводят ознакомления с судебными делами в канцелярии суда – по делам, которые завершены рассмотрением.

Не проводят ознакомления с судебными делами секретарей судебного заседания – по делам, находящимся в процессе рассмотрения.

Учреждение приостановило отправку ответов на обращения и запросы.

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