На Харьковщине затопило большое количество жилых домов: что происходит
- Оттепель вызвала подтопление жилых домов в нескольких районах Харьковской области.
- ГСЧС и местные пожарные команды откачивают талую воду из домов и дворов с помощью мотопомп и спецтехники.
Оттепель вызвала чрезвычайную ситуацию в Харьковской области. Там затопило ряд жилых домов.
Многочисленные случаи подтопления жилого сектора наблюдались в населенных пунктах Берестинского, Богодуховского, Изюмского, Купянского, Лозовского и Харьковского районов. Об этом сообщает ГСЧС.
Что известно о подтоплении на Харьковщине?
Спасатели ГСЧС и работники местных пожарных команд 17 раз привлекались для оказания помощи пострадавшему населению.
С помощью мотопомп и спецтехники они откачивали талую воду из жилых домов и частных дворов.
Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются и сегодня, в частности на Изюмщине.
Что происходит на Харьковщине / Фото ГСЧС
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали. что 14 – 16 февраля, в результате оттепели и выпадения умеренных, местами значительных дождей, ожидается формирование тало-дождевого паводка на реках Харьковской области с повышениями уровней воды.
В частности. на реке Лопань возле поселка Казачья Лопань и реки Харьков возле села Циркуны возможен выход воды на пойму и частичное затопление пониженных площадей сельхозугодий, отдельных хозяйственных объектов в приречной зоне.
Какая погода в Украине ожидается в ближайшие дни?
- Напомним, что после длительных зимних холодов в Украину пришло потепление. Снег и лед начали таять. Довольно теплая погода была на выходных 14 – 15 февраля.
- 15 февраля в западных и северных областях Украины ожидается много снега и гололедица, а в Карпатах и южной части страны – сильный ветер.
- 16 февраля ночью в Киевской, Черниговской и Сумской областях будет идти умеренный снег, а в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют значительные осадки в виде дождя.
- Правда, уже с 16 февраля в Украине ожидается снижение температуры ожидается снижение температуры до 18 градусов мороза. Впрочем, похолодание будет непродолжительным. Уже с 18 февраля предполагается повышение температуры, может быть около нуля или плюсовые значения.