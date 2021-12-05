Зеленский едет в Харьков, чтоб дать квартиру выжившему в катастрофе под Чугуевом курсанту, – СМИ
Источник:Newsroom
Владимир Зеленский, как пишут местные СМИ, собрался приехать в Харьков 6 декабря. Там он примет участие в торжествах к годовщине создания Вооруженных сил Украины.
Но это вроде бы не единственная цель визита. Источники сообщили журналистам, что президент Украины намерен выполнить обещание, которое дал еще в 2020 – и вручить выжившему в катастрофе Ан-26 курсанту квартиру.
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СМИ: Зеленский выполнит обещание, которое давал курсанту
Харьковское издание неделю назад сообщило со ссылкой на собственные источники, что Президент Владимир Зеленский 6 декабря с однодневным визитом посетит Харьков.
Теперь на этом же портале появилась информация о том, зачем именно он туда якобы приедет. Итак:
- В понедельник, 6 декабря, Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях к 30-летию Вооруженных сил Украины.
- На площади Свободы ожидается марш с участием военных и техники.
- В то же время глава государства вручит военным частям боевые знамена.
- А военнослужащим вручит государственные награды.
Но это еще не все. Также Зеленский якобы планирует выполнить свое обещание, озвученное еще 26 сентября 2020 года – на следующий день после трагедии с самолетом Ан-26, когда погибли 26 человек.
Речь идет о квартире, что должен был получить единственный курсант, которому удалось чудом выжить в этой катастрофе – Вячеслав Золочевский (сейчас он с братом и матерью живет в съемной квартире).
По информации СМИ, президент таки вручит курсанту квартиру. А расположена она на улице Балакирева – там местные жители говорят, что уже несколько дней наблюдают в районе активные приготовления к визиту Зеленского.Заметьте: 23 ноября в инстаграме Золочевский обратился к Зеленскому и напомнил об обещании, которое озвучил президент. А также пожаловался на горсовет Харькова, который с 29 апреля не отвечал на вопросы курсанта по поводу обещанной квартиры.
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Годовщина трагедии Ан-26 была 25 сентября: