Соответствующее заявление о квартирах участникам Антитеррористической операции и Операции объединенных сил Зеленский сделал во время своего ежегодного обращения в Верховной Раде.

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Зеленский пообещал квартиры ветеранам

Я горжусь тем, что мы в следующем (2022 – 24 канал) году впервые с начала войны на Востоке Украины полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе,

– отметил президент.

По словам Зеленского, сразу после этого власть начнет такой же процесс для всех украинских военнослужащих.

Глава государства также рассказал, что в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 миллиардов гривен. Для сравнения: в 2018 году эта сумма составляла 191,7 миллиарда.

Увеличение финансирования армии: на что потратят деньги

Президент сообщил, что в Украине запускают комплексную ракетную программу и программу восстановления украинского флота. На нее пойдет часть выделенных денег. Другую часть же направят на новосозданные кибервойска Украины.

Кроме этого, на территории страны должен появиться первый завод по изготовлению современных военных дронов.

С Великобританией Украина планирует реализовать проект развития Военно-Морских сил Украины, а совместно с Турцией уже начали строительство первого корвета для украинской армии. Также впервые заключили 4 масштабных соглашения с Францией.