Серце дитини зупинилося: у Харкові породілля та малюк ледь не загинули при домашніх пологах

Харківські медики врятували життя немовляти і його матері. Домашні пологи проходили з ускладненнями.

Бригада медиків Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги врятувала немовля від смерті. 33-річна громадянка Нігерії вирішила народжувати вдома.

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Ускладнення при пологах

Пологи відбувалися в одному з районів Харкова 12 січня вночі. У критичній ситуації до жінки, що народжувала, викликали швидку.



Медики швидкої прийняли пологи в Харкові / Фото з фейсбуку Центру ЕМД

Дитина лежала ногами вперед в утробі матері, тож приймати пологи було складно. Однак за пів години жінка народила хлопчика:

вага новонародженого становила 2,7 кілограма;

зріст – 49 сантиметрів.

Серце дитини не витримало важкого перебігу пологів і зупинилося. Породіллі також потрібна була невідкладна допомога.

Порятунок матері й дитини

На місце викликали ще одну бригаду швидкої допомоги. Лікарі оцінили стан хлопчика в перші хвилини життя за шкалою Апгар в 0 балів.

Шкала Апгар – система швидкої оцінки новонародженого малюка для вирішення подальших реанімаційних процедур. Чудовий стан дитини оцінюють в 9 – 10 балів, а сильні відхилення в стані здоров'я – від 0 до 2 балів.

Лікарі здійснили реанімацію дитини. За 5 хвилин стан хлопчика суттєво покращився. Після стабілізації ситуації матір із живим немовлям госпіталізували.

У Дніпрі врятували вагітну

Інший випадок порятунку матері й дитини трапився у Дніпрі на Новий рік. Хірурги зробили надважку операцію на мозку вагітній.

30-річна жінка хотіла зустріти Новий рік у колі сім'ї. Вона перебувала на 30 тижні вагітності.

Напередодні свята вагітна захворіла. Відчула різкий біль у голові та запаморочення, а тоді втратила свідомість.



У мозку породіллі виявили аневризму / Фото Сергія Риженка

Бригада швидкої доставила жінку в лікарню, де їй зробили ангіографію. Виявилося, що в її мозку стався крововилив.

Лікарі провели складну операцію та врятували життя пацієнтці й ще не народженій дитині. На Різдво її виписали додому, а дніпрянка виявила бажання народжувати в цій медустанові.

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Текст публікації Харківського обласного центру ЕМД у фейсбуці:

"Життя одразу двох людей: 33-річної громадянки Нігерії та ії новонародженого синочка, були врятовані завдяки високопрофесійній та злагодженій роботі бригад ЕМД. Так, 12.01.22 р. о 01:48 до служби “103” надійшов виклик з приводу: Пологи до одного із районів м.Харкова. По прибуттю на місце, бригада ЕМД 108 у складі фельдшера Олега Шеремета та водія Олексія Сєвост'янова одразу розпочала надавати акушерську допомогу. Через ножне передлежання дитини, пологи проходили із ускладненнями. О 02:15 жінка народила хлопчика, вагою 2730 г, зростом 49 см. На жаль, серце маленької дитинки не витримало важкого перебігу пологів і зупинилось. Породілля також потребувала надання екстреної медичної допомоги. До спасіння новонародженого долучилась вже бригада ЕМД 205 у складі лікаря Наталії Мащенко, фельдшера Олега Лучкіна та водія Сергія Кандали. На першій хвилині життя стан хлопчика за шкалою Апгар оцінювався в 0 балів. Завдяки проведенню реанімаційних заходів, на 5 хвилині життя - 5 балів, і вже через декілька хвилин, після відновлення серцево-легеневої діяльності, стан хлопчика оцінювався вже у 7-8 балів за шкалою Апгар. Пізніше, після проведення оглядів та надання медичної допомоги, жінку та живого новонародженого хлопчика шпиталізовано. Бажаємо їм обом скорішого одужання та сил! Дякуємо бригаді ЕМД 108 і бригаді ЕМД 205 за врятовані життя!"