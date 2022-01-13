Бригада медиків Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги врятувала немовля від смерті. 33-річна громадянка Нігерії вирішила народжувати вдома.
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Ускладнення при пологах
Пологи відбувалися в одному з районів Харкова 12 січня вночі. У критичній ситуації до жінки, що народжувала, викликали швидку.
Медики швидкої прийняли пологи в Харкові / Фото з фейсбуку Центру ЕМД
Дитина лежала ногами вперед в утробі матері, тож приймати пологи було складно. Однак за пів години жінка народила хлопчика:
- вага новонародженого становила 2,7 кілограма;
- зріст – 49 сантиметрів.
Серце дитини не витримало важкого перебігу пологів і зупинилося. Породіллі також потрібна була невідкладна допомога.
Порятунок матері й дитини
На місце викликали ще одну бригаду швидкої допомоги. Лікарі оцінили стан хлопчика в перші хвилини життя за шкалою Апгар в 0 балів.
Лікарі здійснили реанімацію дитини. За 5 хвилин стан хлопчика суттєво покращився. Після стабілізації ситуації матір із живим немовлям госпіталізували.
У Дніпрі врятували вагітну
Інший випадок порятунку матері й дитини трапився у Дніпрі на Новий рік. Хірурги зробили надважку операцію на мозку вагітній.
30-річна жінка хотіла зустріти Новий рік у колі сім'ї. Вона перебувала на 30 тижні вагітності.
Напередодні свята вагітна захворіла. Відчула різкий біль у голові та запаморочення, а тоді втратила свідомість.
У мозку породіллі виявили аневризму / Фото Сергія Риженка
Бригада швидкої доставила жінку в лікарню, де їй зробили ангіографію. Виявилося, що в її мозку стався крововилив.
Лікарі провели складну операцію та врятували життя пацієнтці й ще не народженій дитині. На Різдво її виписали додому, а дніпрянка виявила бажання народжувати в цій медустанові.
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Текст публікації Харківського обласного центру ЕМД у фейсбуці:
"Життя одразу двох людей: 33-річної громадянки Нігерії та ії новонародженого синочка, були врятовані завдяки високопрофесійній та злагодженій роботі бригад ЕМД. Так, 12.01.22 р. о 01:48 до служби “103” надійшов виклик з приводу: Пологи до одного із районів м.Харкова. По прибуттю на місце, бригада ЕМД 108 у складі фельдшера Олега Шеремета та водія Олексія Сєвост'янова одразу розпочала надавати акушерську допомогу. Через ножне передлежання дитини, пологи проходили із ускладненнями. О 02:15 жінка народила хлопчика, вагою 2730 г, зростом 49 см. На жаль, серце маленької дитинки не витримало важкого перебігу пологів і зупинилось. Породілля також потребувала надання екстреної медичної допомоги. До спасіння новонародженого долучилась вже бригада ЕМД 205 у складі лікаря Наталії Мащенко, фельдшера Олега Лучкіна та водія Сергія Кандали. На першій хвилині життя стан хлопчика за шкалою Апгар оцінювався в 0 балів. Завдяки проведенню реанімаційних заходів, на 5 хвилині життя - 5 балів, і вже через декілька хвилин, після відновлення серцево-легеневої діяльності, стан хлопчика оцінювався вже у 7-8 балів за шкалою Апгар. Пізніше, після проведення оглядів та надання медичної допомоги, жінку та живого новонародженого хлопчика шпиталізовано. Бажаємо їм обом скорішого одужання та сил! Дякуємо бригаді ЕМД 108 і бригаді ЕМД 205 за врятовані життя!"