"Шахед" влучив у житлову багатоповерхівку у Харкові: є постраждалі

Вдень 2 квітня Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Ворожий "Шахед" влучив біля житлового багатоповерхового будинку.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

Ворог поцілив у багатоповерхівку: що відомо?

За словами Терехова, окупанти атакували місто ударними безпілотниками. Один ворожий "Шахед" поцілив у житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста. Внаслідок удару на другому та третьому поверхах спалахнула пожежа.

Екстрені служби вже працюють на місці події – триває ліквідація наслідків.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про двох постраждалих через російську атаку. 61-річна та 52-річна жінки отримали вибухові травми. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу.

Синєгубов наголосив, що атака ворога триває – у небі над Харковом фіксують ударні безпілотники.

Ворог атакував багатоповерхівку в Харкові:

Атака на Харків 2 квітня

З початку доби 2 квітня ворожі війська щонайменше 11 разів вдарили по Харкову. Під ударом росіян опинився Київський район міста, де зафіксовано усі влучання.

Більшість дронів, що летіли на Харків, були реактивними й застосовувались по місту вперше. Ігор Терехов відзначив роботу сил ППО, оскільки саме завдяки роботі військових більша частина ворожих БпЛА була знищена.

Прильотів могло бути більше, але завдяки роботі військових частина ворожих дронів була збита – подякуємо силам ППО,

– наголосив мер міста.

Наразі, каже Терехов, у передмісті досі фіксують ударні дрони Росії – вони прямують на місто. Міський голова закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.

