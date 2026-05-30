Шахраї з України масово ошукали громадян ЄС: розкрито схеми на 100 тисяч євро

Українські та латвійські правоохоронці викрили шахраїв, які обманули громадян Латвії на приблизно 100 тисяч євро. Фігуранти обіцяли європейцям допомогти з втраченими інвестиціями, а натомість отримували доступ до онлайн-банкінгу та оформлювали на них кредити.

Про це 29 травня повідомила Національна поліція України.

Як діяли шахраї?

За даними слідства, шахрайський кол-центр діяв у Харкові та області. Фігуранти телефонували громадянам Латвії, які вже потрапляли на шахраїв, зокрема на псевдоінвестиційних платформах. Далі представлялись працівниками юридичної компанії та переконували людей, що допоможуть повернути їхні втрачені кошти.

Задля довіри підозрювані говорили, що нібито отримують оплату за свою роботу лише після успішного повернення грошей. Насправді ж вони мали на меті отримати доступ до банківських рахунків потерпілих.

Людей переконували пройти "верифікацію", створити Smart ID, електронний підпис або встановити програму віддаленого доступу.

Після цього від імені жертв оформлювали кредити через укладання онлайн-контрактів із використанням підробленого електронного підпису. Отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці, а надалі розпорошували через різні фінансові інструменти для ускладнення відстеження,

– розповіли у Нацполіції.

У деяких випадках потерпілих доводили до продажу майна або оформлень позик під заставу. Загалом шахраї ошукали латвійців щонайменше на 4 мільйони гривень.

Правоохоронці провели 14 обшуків. Під час них вилучили, зокрема, телефони, комп'ютери, носії інформації та автомобілі.

П'ятьох учасників шахрайської групи затримали. Їм вручили підозри за створення та участь у злочинній організації, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою.

Підозрюваним може загрожувати до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

