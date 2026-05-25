Як повідомляє норвезьке видання VG, 45-річного чоловіка затримали в порту Крістіансанна після того, як він прибув туди на поромі з Данії.

Що відомо про затримання українського банкіра у Норвегії?

Банкір назвав своє ім'я та підтвердив особу, після чого його взяли під варту. Норвезька поліція повідомила про затримання розшукуваного банкіра українську сторону.

Пізніше суд в окрузі Агдер вирішив залишити банкіра під вартою. У матеріалах справи йдеться, що його підозрюють у багаторічних економічних злочинах.

Зокрема, він міг зловживати посадою в банку та привласнювати гроші клієнтів.

За даними суду, події почалися ще влітку 2021 року, коли він працював керівником банківського відділення в Україні. Тоді він раптово зник: не повернувся додому після роботи і припинив виходити на зв'язок. Згодом його авто знайшли в іншому місті, а самого чоловіка оголосили зниклим.

Через кілька днів його виявили в готелі в іншому регіоні України. Він пояснив зникнення особистими проблемами, після чого виїхав з країни.

Незабаром після цього місцева газета опублікувала серйозні звинувачення від мешканців рідного міста чоловіка. Кілька людей заявили, що він нібито оформлював кредити на чужі імена та мав доступ до рахунків клієнтів. Банк тоді почав внутрішню перевірку.

Суд також зазначає, що після липня 2021 року його місцеперебування було невідомим українській владі.

