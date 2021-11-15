Щоб точно не втік: прокуратура хоче збільшити заставу водію, який переїхав дітей у Харкові
Джерело:Укрінформ
Харківська обласна прокуратура звернулася з апеляцією до суду, щодо справи збиття 2 дітей 11 листопада. Річ у тім, що водію Toyota Land Cruiser раніше призначили заставу в розмірі лише 340 тисяч. Однак правоохоронці вважають, що він може вийти й переховуватися.
Прокуратура хоче, щоб розмір застави був непосильним для чоловіка – 10 мільйонів. Це звернення розглядатиме Харківський апеляційний суд.
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Пояснення причин апеляції
Таку позицію правоохоронці пояснюють одразу кількома факторами. Вони передусім акцентують на тому, що чоловік був під наркотиками в момент аварії.
Теж не забули про його кримінальне минуле. Адже підозрюваний ще перебував на випробувальному терміні за інший злочин.
Є ризик того, що чоловік може ховатися від слідства або залишити країну. Висока сума застави хоч трохи дає шанс на те, що підозрюваний перебуватиме у СІЗО, оскільки не зможе виплатити заставу,
– резюмували в обласній прокуратурі.
Слід зазначити, що прокуратура одразу просила саме таку суму застави. Проте суд не задовольнив це клопотання й призначив значно менше.
Коротко про цю жахливу подію
- Елітне авто Toyota збило 13-річних дітей на перехресті проспекті Науки з вулицею Тобольською.
- Одного з потерпілих водій протягнув по дорозі 10 метрів.
- На щастя, діти не отримали серйозних ушкоджень.
- Автомобіль, який збив дітей належав фірмі жінки очільника Харківської РДА.
- Проте за кермом був 34-річний Дмитро Лисенко.
- За рік до цього, його судили за викрадення фотоапарата в сусіда.
- Зловмисник у момент збиття дітей був "під метадоном".
- Він поводився неадекватно, кричав і щось намагався доводити.
- 13 листопада поширили інформацію, що підозрюваний уже вийшов під заставу.
- Проте правоохоронці згодом це спростували.