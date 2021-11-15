Прокуратура хоче, щоб розмір застави був непосильним для чоловіка – 10 мільйонів. Це звернення розглядатиме Харківський апеляційний суд.

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Пояснення причин апеляції

Таку позицію правоохоронці пояснюють одразу кількома факторами. Вони передусім акцентують на тому, що чоловік був під наркотиками в момент аварії.

Теж не забули про його кримінальне минуле. Адже підозрюваний ще перебував на випробувальному терміні за інший злочин.

Є ризик того, що чоловік може ховатися від слідства або залишити країну. Висока сума застави хоч трохи дає шанс на те, що підозрюваний перебуватиме у СІЗО, оскільки не зможе виплатити заставу,

– резюмували в обласній прокуратурі.

Слід зазначити, що прокуратура одразу просила саме таку суму застави. Проте суд не задовольнив це клопотання й призначив значно менше.

Коротко про цю жахливу подію