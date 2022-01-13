Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: мажора можуть відпустити з СІЗО через відсутність судді

У розгляді справи харківської ДТП мажором можуть виникнути затримки. Ймовірно, невдовзі не буде компетентного судді.

Через це буде неможливо продовжити запобіжний захід і юнака не залишать під вартою. Про це розповіли адвокати сторони потерпілих із юридичної компанії "Мілер".

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Мовиться про смертельну аварію, що трапила ще в жовтні. Головним підозрюваним у її скоєнні є 16-річний хлопець, який керував автомобілем Infiniti.

Є лише 2 потрібні людини

Справу вже передали до суду та слідчі акцентували на тому, що хлопець визнав свою провину. 19 січня має відбутися перше ознайомче засідання. А 26 січня спливає термін тримання підозрюваного в СІЗО.

Існує ризик того, що обвинувачений може намагатися уникнути покарання. Зокрема, покине країну чи спробує вплинути на свідків та потерпілих, що спричинить затягування розгляду справи,

– застерігають адвокати.

Проте правозахисники акцентували на тому, що його можуть не продовжити. Річ у тім, що справи за участю неповнолітніх можуть розглядати лише судді з відповідною спеціалізацією. У Червонозаводському райсуді Харкова таких є лише дві.

Суддя може взяти відпустку

13 січня вже повідомили, що одна з суддів спершу призначила засідання, а потім заявила про самовідвід. Причину такого рішення не повідомили.

А ось інша суддя, за даними юристів, невдовзі має піти у відпустку. Відтак, цю справу мають передати до іншого суду. Проте це може тривати досить довго, адже передання має розглянути інший суд.

Головне про смертельну ДТП за участі підлітка

Аварія сталася 26 жовтня та після цього набула чималого розголосу.

16-річний керманич пролетів перехрестя на червоне світло та жорстко протаранив у Chevrolet.

Водій іншого автомобіля дуже сильно постраждав, тому невдовзі загинув. Також після ДТП госпіталізували 3 пасажирів Infiniti.

Юнак після аварії поводився вкрай зухвало. Він казав, що батьки його "відмажуть" і відправлять за кордон.

Проте вже 28 жовтня суд взяв підозрюваного під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до 8 років в'язниці.

24 грудня повідомили про завершення цього розслідування. Правоохоронці сказали, що хлопець визнав свою провину

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Обвинувачений у справі про смертельну ДТП у Харкові може вийти з-під варти

16-річний водій Infinity Микола Харківський, обвинувачений у смертельній ДТП у Харкові, може вийти з-під варти. Все через те, що 26 січня спливає термін тримання його у СІЗО.

Річ у тім, що справи за участю неповнолітніх можуть розглядати лише судді з відповідною спеціалізацією. У Червонозаводському райсуді Харкова таких дві. Одна з суддів спершу призначила засідання, а потім заявила про самовідвід. Інша суддя, за нашою інформацією, має йти у відпустку.

Згідно з законом, якщо судді у справі немає, кримінальне провадження повинні передати до іншого суду. Це питання має розглянути апеляційний суд.

Оскільки процедура може затягнутися, то питання щодо продовження терміну тримання під вартою не вирішиться до кінця січня. І як наслідок обвинуваченого звільнять з-під варти.

Існує ризик того, що обвинувачений може намагатися уникнути покарання. Зокрема, покине країну чи спробує вплинути на свідків та потерпілих, що спричинить затягування розгляду справи.

Актуальність цього підтверджують попередні рішення суддів, які раніше обирали та продовжували запобіжні заходи для Харківського.