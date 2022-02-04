Спалахнула пожежа в гуртожитку Харківської політехніки: моторошні фото та відео

4 лютого 2022 , 14:34
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Джерело:

ДСНС Харківщини

У Харкові 4 лютого викликали рятувальників до гуртожитку місцевого політехнічного інституту. Там сталася пожежа в одній із кімнат.

Виклик про це надійшов приблизно о 9:10. Будівля цього гуртожитку розташована на вулиці Пушкінській, що в Київському районі міста.

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Загорілося ліжко та речі

На місце події негайно направили одразу 6 відділень пожежників. Коли вони прибули, то встановили, що горить одна з кімнат 4 поверху.

Загорілася кімната гуртожитку в Харкові / Фото ДСНС

Загальна площа загоряння тоді вже становила 3 квадратних метри. Рятувальники встановили, що спалахнуло ліжко та речі жильців. Щоб повністю загасити полум'я, знадобилося менше, ніж 40 хвилин.

Рятувальники працюють на місці загоряння: дивіться відео 

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Автор: Олександр Марчак