Вызов об этом поступил примерно в 9:10. Здание этого общежития расположено на улице Пушкинской в Киевском районе города.
Ранее В школе на Харьковщине загорелась одежда в раздевалке: учеников и учителей эвакуировали
Загорелась кровать и вещи
На место происшествия направили сразу 6 отделений пожарных. Когда они прибыли, установили, что горит одна из комнат 4 этажа.
Загорелась комната общежития в Харькове / Фото ГСЧС
Общая площадь возгорания тогда уже составляла 3 квадратных метра. Спасатели установили, что вспыхнула кровать и вещи жителей. Чтобы полностью погасить пламя, потребовалось меньше 40 минут.
Спасатели работают на месте возгорания: смотрите видео
Несколько похожих событий
- Ночью 27 января в Луцке вспыхнул пожар в общежитии вуза имени Леси Украинки. Спасателям ГСЧС пришлось спасти 3 студентов. Еще 76 человек были эвакуированы из здания.
- 13 января произошло возгорание в харьковском университете имени Каразина. Там загорелась часть помещения на 2 этаже. На фото с места был виден густой черный дым, шедший из окон.
- А в Запорожье 2 января произошел пожар в общежитии семейного типа. Спасатели прибыли очень быстро и успели эвакуировать людей. Потому все обошлось без жертв.