Справа смертельної ДТП з мажором у Харкові: суддя заявила про самовідвід
13 січня 2022 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Харківська суддя Тетяна Янцовська заявила про самовідвід від розгляду смертельної ДТП з мажором. Справу передадуть іншій судді.
Про самовідвід служительки феміди розповіли 13 січня. Мовиться про смертельну автотрощу, яка сталася на проспекті Гагаріна 26 жовтня.
До теми Розслідування ДТП з мажором у Харкові закінчилося: він визнав провину
Причину не назвали
Детальніше це прокоментував журналістам керівник апарату суду Олександр Воронін. Проте він не сказав, яка була причина такого рішення Янцовської.
Також не повідомили, коли саме це сталося. Слід зазначити, що перше підготовче засідання у справі з 16-річним підлітком має відбутися 19 січня.
Відповідь суду журналістам / Фото Суспільного
Головне про смертельну ДТП за участі підлітка
- 16-річний водій Infiniti проігнорував червоне світло й на шаленій швидкості протаранив у Chevrolet.
- Керманич іншого авто зазнав жахливих травм і одразу загинув. Також до лікарні потрапили пасажири неповнолітнього водія.
- У момент ДТП неповнолітній їхав на автомобілі, зареєстрованому на його мати.
- Після зіткнення він поводився зухвало та казав, що його "відмажуть".
- 28 жовтня суд взяв підозрюваного під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до 8 років в'язниці.
- 24 грудня повідомили про завершення цього розслідування. Правоохоронці сказали, що хлопець визнав свою провину.