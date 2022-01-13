Справа смертельної ДТП з мажором у Харкові: суддя заявила про самовідвід

Харківська суддя Тетяна Янцовська заявила про самовідвід від розгляду смертельної ДТП з мажором. Справу передадуть іншій судді.

Про самовідвід служительки феміди розповіли 13 січня. Мовиться про смертельну автотрощу, яка сталася на проспекті Гагаріна 26 жовтня.

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Причину не назвали

Детальніше це прокоментував журналістам керівник апарату суду Олександр Воронін. Проте він не сказав, яка була причина такого рішення Янцовської.

Також не повідомили, коли саме це сталося. Слід зазначити, що перше підготовче засідання у справі з 16-річним підлітком має відбутися 19 січня.



Відповідь суду журналістам / Фото Суспільного

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