О самоотводе служительницы Фемиды рассказали 13 января. Речь идет о смертельной аварии, которая произошла на проспекте Гагарина 26 октября.

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Причину не назвали

Подробнее это прокомментировал журналистам руководитель аппарата суда Александр Воронин. Однако он не сказал, какова была причина такого решения Янцовской.

Также не сообщили, когда именно это произошло. Следует отметить, что первое подготовительное заседание по делу с 16-летним подростком должно состояться 19 января.



Ответ суда журналистам / Фото Суспільного

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