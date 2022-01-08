"Стоунхендж" у Харкові знесли: об'єкт викликав справжній скандал у мережі

У Харкові знесли "Стоунхендж" – артоб'єкт за майже півтора мільйона гривень встиг прославитися на всю Україну. Проте він не простояв і два тижні.

Інсталяцію створили як один із проєктів громадського бюджету – коли люди самі пропонують ініціативи і голосують за фінансування кращих. Але після різкої критики вигляду та вартості харківського "Стоунхенджу", а також звинувачень у розпилі бюджету – конструкцію прибрали.

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У мережі розкритикували "Стоунхендж"

"Харківський Стоунхендж" з'явився в спальному районі міста наприкінці грудня 2021 року. Інсталяцією у соцмережах похизувалася районна влада. Мовляв, це місце сили й аналог британській пам'ятці. Новинку містянам мали подарувати до Нового року.

І не було б біди, якби місцеві антикорупціонери не дізналися про вартість принади – майже півтора мільйона гривень. На вигляд він ніби зібраний зі звичайних шлакоблоків, тож об'єкт назвали "добою пізнього бюджетного розпилу".

Сотні видань в Україні і за межами написали про "Стоунхендж на пустирі". У мережі витвір різко розкритикували.

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Вченим досі невідомо, скільки років англійським висячим каменям, проте вік харківського точно відомий – 10 днів. Нещодавно останній розібрали.

Незавершена "Скіфська спадщина"

Розробив цю витівку Євген Кулик. Правильна назва його проєкту "Скіфська спадщина". На хейт скульптор не зважає і переконує: хотів дати спальному району цікаву місцину.

Об'єкт нібито був незавершений, його мали ще декорувати. Тому дії влади скульптор назвав не інакше як вандалізмом.

Мав бути дуже симпатичний об'єкт. Всі люди, які були в темі, розуміли, що сюди ще й мали водити іноземців,

– сказав автор артоб'єкту Євген Кулик.

Півтора мільйона за "Стоунхендж" він назвав виправданими. При погодженні, розповів Кулик, чиновники бачили, у скільки обійдеться проєкт.

"Брали участь у конкурсі, стали переможцями, пройшли багато погоджень, комісій, виграли тендер, отримали висновок будівельної експертизи про те, що все гаразд", – зазначив скульптор.

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У мерії від "Стоунхенджу" відхрестилися

Після навали критики у мерії від "Стоунхенджу" відхрестилися та договори оплати розірвали. Мовляв, вигляд проєкту неналежний, а чиновника, що дав дозвіл на встановлення вже звільнили.

Коли ця споруда взагалі з'явилася, перша реакція Терехова була: "Такий "Стоунхендж" нам не потрібен". Міськрада не витрачає жодної копійки на побудову цієї споруди, а ні її знесення. Юрій Сідоренко Директор міського департаменту зв'язків із громадськістю

Чи бути в Харкові "Стоунхенджу" – виправленому чи дешевшому – у мерії наразі не повідомили.